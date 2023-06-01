أشرف زكي بعد فوزه بجائزة الدولة التشجيعية: عمري مرحش هدر

أعرب الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين عن سعادته البالغة واعتزازه الشديد بمنحه جائزة الدولة التشجيعية وذلك في مداخلة هاتفية قام بها الساعات الماضية لبرنامج ” من مصر” الذي يقدمه الاعلامي عمرو خليل عبر شاشة سي بي سي .

وأوضح أشرف زكي قائلا:”حسيت أن مجهود العمر مرحش هدر وهناك من يقدره خاصة أنها جائزة الدولة والدولة بتقول شكرا للمجهود وهذا التكريم وسام كبير على صدري”.

وأضاف: “حب زملائي وتقديرهم لي أكبر جائزة بالنسبة لي ولكن التقدير من الدولة والتكريم له مذاق خاص”.

وأكد أيضا أنه لم يكن يفكر في التكريم أو الحصول على جائزة الدولة التقديرية ويعتبر حب الناس أكبر جائزة، مضيفا: “مفكرتش في جائزة الدولة التشجيعية واعتبر حب الناس أكبر جائزة”.