أشرف زكي: أشعر بالحسرة بسبب حجم المساعدات المنتظر دخولها غزة

حل الفنان ونقيب الممثلين أشرف زكي، مساء اليوم، ضيفا مع مراسل قناة الحياة أمام معبر رفح، وقال له إنه يشعر بالحسرة بسبب حجم المساعدات الذي ينتظر دخولها لغزة في وقت أهل غزة يعانون فيه ويحتاجون لكل شيء.

وأضاف أن إسرائيل هم قتلة الأطفال والشيوخ والنساء، موضحًا أنه مع قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على الأمن القومي والتضامن مع فلسطين ومع أهل غزة.

وأكد زكي أيضًا إن مصر شهدت اليوم مسيرات حاشدة لم نرها منذ وقت 30 يونيو، وذلك تأييدًا لقرارات منه تهجير أهل غزة.

وتابع قائلا أنه وصل وفد من نقابة المهن التمثيلية إلى معبر رفح لدعم أهل غزة، وشارك في الوفد الفنان سامح حسين ومحمد محمود وميدو عادل وعزوز عادل.