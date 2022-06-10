أشرف رشاد يشارك في احتفالية مستقبل وطن بدمياط لتكريم حفظة القرآن

شارك المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام، والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، مساء اليوم، في احتفالية حزب مستقبل وطن بدمياط لتكريم حفظة القرآن الكريم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، النائب عماد حمودة، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب. واللواء يحيى عيسوي أمين التنظيم، والنائب يسري المغازي عضو الأمانة العامة، ورئيس لجنة الشئون العربية.

والنواب (محمد الحصي أمين المحافظة، محمد الماشطة، وليد التمامي، محمد أبو حجازي)، والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء الحزب.

وكرم “رشاد” خلال الحفل 157 فائزًا ومنحهم جوائز عينية ونقدية؛ بقيمة جوائز مقدمة للفائزين وصلت ل500 ألف جنيه، وذلك تشجيعًا وتكريمًا لحفظة كتاب الله.

ومنح “رشاد” في نهاية الاحتفالية درع الحزب للدكتورة منال عوض، تكريمًا لجهودها وعطائها في خدمة الوطن وتحقيق تطلعات أهالي دمياط.

فيما تسلم “رشاد” درع المحافظة من الدكتورة منال عوض عرفانًا بعمله وعطائه ، كما تسلم أيضًا درع تكريم من أمانة الحزب بدمياط.