أشرف رشاد.. رحلة صعود عبر مستقبل وطن

سلوى عثمانمن رئاسته لاتحاد طلاب قنا التعليمية ثم جامعة أسيوط، إلى رئاسة حزب مستقبل وطن، سارت رحلة الصعود السياسي للمهندس أشرف رشاد عبد الحميد. وكان أحمد صبري ، الأمين العام لحزب " مستقبل وطن " أعلن اليوم عن فوز المهندس أشرف رشاد عبد الحميد برئاسة الحزب بالتزكية، ليتم تنصيبه في هذا المن

سلوى عثمان

من رئاسته لاتحاد طلاب قنا التعليمية ثم جامعة أسيوط، إلى رئاسة حزب مستقبل وطن، سارت رحلة الصعود السياسي للمهندس أشرف رشاد عبد الحميد.

وكان أحمد صبري ، الأمين العام لحزب ” مستقبل وطن ” أعلن اليوم عن فوز المهندس أشرف رشاد عبد الحميد برئاسة الحزب بالتزكية، ليتم تنصيبه في هذا المنصب لمدة أربعة سنوات متتالية.

** وعود

وفي أولى الكلمات التى قالها رشاد بالمؤتمر العام للحزب الذي عقد اليوم قال “أعاهدكم أنى لن أجامل، ولن أميل، ولن نكون أبدا منبرا للمأجورين والكاذبين، وأتمنى تكريم كل من فى الحزب”.

وأضاف رشاد خلال كلمته أن الحزب سيقف خلف الرئيس السيسى خلال الانتخابات المقبلة.

وأشار إلى أن الحزب لن يرضى التعامل مع الايدى المرتعشة ، كما وجه رسالة إلى الشعب المصري وقال أن الصمود هو القدر الوحيد للوصول إلى ما نريد ومواجهة التحدى.

واختتم رشاد كلمته لنواب وأعضاء الحزب انهم هم الذين جاءوا به مرة أخرى، لافتا انه سينطلق من خلال المسؤلية تجاه الحزب، مشيرا أنه أصبح حارسا لحزب “مستقبل وطن”.

** تفاصيل الصعود

وظل حزب مستقبل وطن بلا رئيس منتخب بعد أن قدم رئيسه الاول محمد بدران أستقالته منذ عام كامل ، وكان المهندس أشرف رشاد يقوم بمهام رئاسة الحزب مؤقتا للحزب دون انتخابات.

وسيكون رشاد الآن هو رئيس الحزب الذي يمثل ثانى أكبر كتلة برلمانية بمجلس النواب ، كما أنه رئيس الكتلة البرلمانية بالمجلس.

وقرر رشاد العمل السياسي مبكرا حيث كان رئيسا لاتحاد طلاب إدارة قنا التعليمية فى المرحلة الثانوية، كما كان رئيسا لاتحاد طلاب جامعة أسيوط.

وبدأ عمله السياسي العام بتوليه منصب أمين الحزب المصري الديمقراطى الاجتماعى بقنا حتى قيام ثورة 30 يونيو 2013، وانتقل من هذا التاريخ للعمل بحزب ” مستقبل وطن ” كمسؤول إدارة ومالى لحملة ” مستقبل وطن”، التى أسسها محمد بدران قبل تدشينه للحزب لنفس الاسم.

وبعد الإعلان عن قيام حزب “مستقبل وطن” تم اختيار رشاد أمينا للحزب، ثم خاض انتخابات مجلس النواب على قائمة فى حب مصر ممثلا للشباب بقطاع الصعيد، وفاز بالمقعد بالانتخابات.