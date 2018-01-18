أشرف دويدار: يجب طرح الأراضي بأسعار مخفضة بالصعيد

محمود زكيقال الدكتور أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، إنه يجب على هيئة المجتمعات العمرانية طرح الأراضي على المطورين في مدن الصعيد بأسعار مخفضة وذلك أسوة بالأراضي الصناعية التي طرحت بالمجان في تلك المناطق.وأضاف خلال كلمته في إفطار عمل سيتي سكيب، أن شركة أرض



محمود زكي

قال الدكتور أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، إنه يجب على هيئة المجتمعات العمرانية طرح الأراضي على المطورين في مدن الصعيد بأسعار مخفضة وذلك أسوة بالأراضي الصناعية التي طرحت بالمجان في تلك المناطق.

وأضاف خلال كلمته في إفطار عمل سيتي سكيب، أن شركة أرضك مهتمة بالتطوير في الصعيد منذ أكثر من عامين رغم وجود مشكلات كبيرة في تلك المناطق.

وأشار إلى أن هناك نقصا حقيقيا في المعلومات الخاصة عن مدن الصعيد، بالإضافة إلى أنه يجب على الدولة التفكير خارج الصندوق لجذب المطور إلى تلك المناطق.

وأوضح أن هناك عاملا كبيرا على البنوك المصرية في تمويل القطاع العقاري في تنفيذ المشروعات.