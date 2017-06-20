أشرف حليم نائبًا لرئيس أورنج مصر.. فى يوليو

كشفت هالة عبد الودود، مديرة العلاقات العامة والإعلام بشركة أورنج مصر، عن إجراء الشركة تغييرات شاملة فى هيكلها إدارتها التنفيذية بداية من يوليو المقبل، إذ سيتم تصعيد المهندس أشرف حليم والذى يشغل حاليا منصب نائب رئيس الشركة لقطاع الشئون التجارية إلى منصب نائب الرئيس التنفيذى لأورنج مصر.

وقال عبد الودود فى تصريحات لـ ” المال ” أن التغييرات شملت تعديل فى المسمى الوظيفى لبعض المناصب، وترقية عدد من قيادات الشركة لتولى مناصب أكثر فاعلية فى الإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى استحداث قطاعات جديدة.

ونوهت عن ترقية مجدى جبره نائب رئيس الشركة لقطاع لخدمة العملاء إلى منصب نائب الرئيس لقطاع الأعمال، وتعيين مها ناجى رئيسا لقطاع الاتصالات التسويقية بالشركة وهو قطاع جديد تعمل الشركة حاليا على إعداد فريق متكامل له.

يشار إلى أن ناجى كانت تعمل فى إدارة تسويق ” فودافون مصر ” قبل انتقالها لأورنج.

وكشفت عن رحيل المهندسة رانا عبادى نائب الرئيس التنفيذى لشئون العلاقات الحكومية والمبيعات، وتعيين عبد الفتاح فايظى نائبا لرئيس الشركة لقطاع المبيعات، مضيفة أن إعادة الهيكلة تستهدف تعزيز وضع الشركة وتلبية احتياجات عملائها فى الحصول على خدمة اتصالات متكاملة بجودة عالية.

وأشارت إلى أن التغييرات شملت خروج كل من محمد نبيه نائب رئيس الشركة للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الأعمال، وتعيين الفرنسى بارت ستالنز بدلا منه.

وبحسب مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن أورنج مصر جذبت نحو 200 ألف عميل جديد خلال الربع الأول من العام الجارى، ليصل بذلك إجمالى عدد عملائها إلى 33.9 مليون عميل فى مارس مقابل 33.7 مليون عميل خلال يناير من العام نفسه.

وقررت شركة أورنج الفرنسية فى مارس 2016، تغيير علامتها التجارية بمصر من ” موبينيل ” إلى أورنج “، وتعهدت حينها بضخ استثمارات بقيمة 290 مليون يورو سنويا لتحسين جودة خدماتها المقدمة للعملاء.