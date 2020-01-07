أشرف حكيمي أفضل لاعب شاب في إفريقيا للمرة الثانية على التوالي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» تتويج المغربي أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب، بلقب أفضل لاعب شاب في إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، في حفل الكاف المقام في الغردقة.

أشرف حكيمي يبلغ من العمر 21 عاما واقتنص الجائزة من لاعبين نيجيريين

وتوج اللاعب البالغ عمره 21 عاما بالجائزة بعد منافسة مع صامويل شوكويزي لاعب نيجيريا وفياريال الإسباني وفيكتور أوسيمين لاعب نيجيريا وليل الفرنسي.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» أعلن اليوم عن تتويج حكيمي بجائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا، خلال حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2019، الذي يقام في منطقة سهل حشيش بالغردقة في مصر.

وجاء تتويج حكيمي بالجائزة بعد استمرار تألقه مع بوروسيا دورتموند خلال الموسم الماضي، الذي حل فيه وصيفا لبايرن ميونيخ في الدوري الألماني وشارك مع أسود الأطلس في كأس إفريقيا بمصر.

حفل الكاف شهد حضور نجوم الكرة في العالم وعلى رأسهم السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعدد كبير من نجوم اللعبة أبرزهم البرازيلي كافو، والأرجنتيني فيرون، والفرنسي يوري دجور كاييف، والإنجليزي ستيف مكمانمان، والبرتغالي نونو جوميش، والسعودي سامي الجابر، والياباني ناكاتا، والإيفواري ديديه دروجبا.

إلى جانب حضور الإيفواري يايا توريه، والأنجولي فلافيو، والكاميروني روجيه ميلا، والسنغالي الحاج ضيوف، والغاني عبيدي بيليه، والزامبي كالوشا بواليا، والنيجيري أموكاشي، والنيجيري كانو.