أشرف حامد : 1.5 مليار دولار تكلفة استيراد الألبان البودرة سنويا

قال أشرف حامد ، نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذى لشركة «عبور لاند» للصناعات الغذائية إن تكاليف استيراد الألبان البودرة من الخارج تصل إلى نحو 1.5 مليار دولار سنويا ، لتغطية العجز الحالي في الألبان الخام .

و أوضح خلال جلسة تحدي جذب الاستثمارات في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن ، أنه يجب دخول الدولة في شراكات مع القطاع الخاص لإنشاء مزارع الألبان لتوفير اللبن الخام اللازم لتلبية احتياجات السوق المحلية خلال المرحلة الراهنة .

و أشار إلى الاستثمار في مجال مزارع الألبان يتطلب أموالا ضخمة ، لن يستطيع القطاع الخاص وحده تنفيذها .