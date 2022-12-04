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أشرف حامد : 1.5 مليار دولار تكلفة استيراد الألبان البودرة سنويا

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خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن

أشرف حامد : 1.5 مليار دولار تكلفة استيراد الألبان البودرة سنويا
جريدة المال

محمد ريحان

دعاء محمود

1:58 م, الأحد, 4 ديسمبر 22

قال أشرف حامد ، نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذى لشركة «عبور لاند» للصناعات الغذائية إن تكاليف استيراد الألبان البودرة من الخارج تصل إلى نحو 1.5 مليار دولار سنويا ، لتغطية العجز الحالي في الألبان الخام .

و أوضح خلال جلسة تحدي جذب الاستثمارات في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن ، أنه يجب دخول الدولة في شراكات مع القطاع الخاص لإنشاء مزارع الألبان لتوفير اللبن الخام اللازم لتلبية احتياجات السوق المحلية خلال المرحلة الراهنة .

و أشار إلى الاستثمار في مجال مزارع الألبان يتطلب أموالا ضخمة ، لن يستطيع القطاع الخاص وحده تنفيذها .

جريدة المال

محمد ريحان

دعاء محمود

1:58 م, الأحد, 4 ديسمبر 22