أشرف حامد الرئيس التنفيذى:«عبور لاند» تستثمر 300 مليون جنيه لإنتاج 100 طن لبن يومياً عبر «المزرعة»

كشف أشرف حامد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة «عبور لاند» للصناعات الغذائية، عن رصد استثمارات بقيمة 250 – 300 مليون جنيه لإنتاج نحو 80 – 100 طن من الألبان الخام يوميًا عبر مشروع «المزرعة» الجديد الذى سيتم من خلال تابعتها «عبور فارم».

تدرس التحول الجزئى للطاقة الشمسية لتوليد 30-20% من الكهرباء اللازمة لمصانعها

يُذكر أن «عبور لاند» أسست شركة «عبور فارم» للاستثمار الحيوانى فى 2017 برأسمال مصدر ومدفوع 200 مليون جنيه.

وأضاف «حامد» – فى حواره مع برنامج «CEO Level» الذى يذاع مساء اليوم على قناة جريدة «المال» على موقع يوتيوب – أن «المزرعة» من المتوقع بدء تشغيلها فى الربع الثانى من العام المقبل، مشيرًا إلى أن شركته تقوم بشراء نحو 200 – 250 طن من اللبن الخام يوميًا من السوق.

وأوضح أن شركته تدرس التحول الجزئى للطاقة الشمسية لتوليد نحو 20 – %30 من الكهرباء اللازمة لتشغيل مصانعها، بعد نجاحها فى توفير استهلاك الطاقة بنسبة %70 عبر الاعتماد على 4 خطوط إنتاج بتكنولوجيا حديثة.

وأكد «حامد» لبرنامج «CEO Level» الذى يقدمه حازم شريف رئيس تحرير جريدة «المال»، أن خطة 2023 تتضمن استكمال توسعات المزرعة وزيادة الحصة السوقية بقطاع اللبن و العصير، مع الحفاظ على نصيب الشركة من سوق الجبنة البيضاء.

وردًا على سؤال مقدم البرنامج، أشار «حامد» إلى أن «دومتى» تعد المنافس الأول لشركته فى سوق الجبن، مؤكدًا أن ذلك يدفع الشركتين نحو رفع مستويات الجودة وتقديم منتجات جيدة للمستهلكين.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة «عبور لاند» خلال التسعة أشهر الأولى من 2022 ارتفاع أرباحها بنحو %28 لتسجل 326.65 مليون جنيه ، مقابل 255.18 مليون للفترة المقابلة من العام الماضى.

وارتفعت مبيعات «عبور لاند» خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2022 إلى 3.14 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 2.12 مليار فى الفترة نفسها من 2021.