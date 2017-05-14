أشرف حاتم: خطة إصلاح قطاع الصحة بدأت منذ 2008

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس المجلس الأعلي للجامعات، إن محاولات إصلاح وإعادة هيكلة القطاع الصحي في مصر بدأت منذ عام 2008، ومنها فصل الأدوار بين وزارة الصحة ومقدمي الخدمات الطبية سواء جهات حكومية أو خاصة أو مستشفيات جامعية أو منظمات مجتمع مدني.

وأوضح حاتم أن المقترحات آنذاك تضمنت أيضا إنشاء جهاز قومي لتنظيم الخدمات الصحية بالسوق المحلية علي غرار هيئة GMC الإنجليزية، بحيث تكون مسؤولة عن منح وسحب التراخيص للمؤسسات الطبية.