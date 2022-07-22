أشرف بن شرقي يعلن رحيله عن الزمالك: ساندتموني وقت الرخاء والشدة

أعلن أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، رحيله عن القلعة البيضاء بشكل رسمي وذلك عقب التتويج بلقب كأس مصر أمس الخميس على حساب الأهلي.

وقال أشرف بن شرقي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: شكرًا الزمالك، شكرا إدارة الزمالك، شكرًا لاعبي الزمالك، شكرًا لكل الأجهزة الفنية والطبية وكل من عملت معهم، شكرًا كثيرًا جمهور الزمالك.

وأضاف: بدأت هذا الخطاب من النهاية لأنني أشك أنني سأصل إلى تلك الفقرة، لقد جاءت اللحظة التي كنت أتمنى عدم مجيئها، لا أستطيع أن أنكر فضلكم لقد ساندتموني في أوقات الرخاء والشدة.

وتابع: كانت 3 سنوات مليئة بالألقاب والأفراح لم أشعر فيها أبدًا أنني غريب وأجنبي، بل أحد أبناء الدار الأبرار، لكن هذه سُنة الحياة، وداعا لكم جميعا من أصغر إلى أكبر فرد في العائلة الزملكاوية ولنا عودة إن شاء الله في بيتي الثاني، عاش الزمالك.

يُذكر أن أشرف بن شرقي انضم لضفوف الزمالك موسم 2019 قادمًا من الهلال السعودي، وساهم بالفوز بلقب الدوري الموسم الماضي وتصدر المسابقة خلال الموسم الجاري ثم التتويج بلقب الكأس أمس، كما توج في موسمه الأول ببطولة السوبر الإفريقي والسوبر المصري.