أشرف بن شرقي: اشتقت إلى الملعب وأتمنى من الجماهير الالتزام في منازلها

قال: «أتدرب يوميا في منزلي، وأتمنى عودتي من جديد للعب على المستطيل الأخضر، ولكن علينا تنفيذ التعليمات من أجل سلامتنا».

أعرب أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك، عن اشتياقه إلى المستطيل الأخضر، وخوض المواجهات المختلفة مع نادي الزمالك، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي في مصر وإفريقيا، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال أشرف بن شرقي والمتواجد حاليًا في بلاده المغرب، خلال تصريحات عبر قناة الزمالك: «أتدرب يوميا في منزلي، وأتمنى عودتي من جديد للعب على المستطيل الأخضر، ولكن علينا تنفيذ التعليمات من أجل سلامتنا».

وأضاف: «أتمنى من الجماهير الالتزام الكامل بكافة التعليمات الصادرة من وزارة الصحة، وذلك من أجل سلامتنا جميعًا».

وتابع: «هنا في المغرب لا أستطيع مغادرة المنزل إلا بعد الحصول على تصريح، لذلك يجب على الجميع أن يتعامل مع الأمور بجدية أكثر من ذلك حرصًا على سلامتنا جميعًا».