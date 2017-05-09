أشرف بديلا للسيد في منتخب المحليين

حرمت الإصابة بشد فى العضلة الخلفية، عرفة السيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة، من الانتظام فى معسكر منتخب المحليين، الذى سينطلق اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق مصر الجديدة، استعدادا لمواجهة منتخب اليمن ودياً، في ختام معسكر الفريق السبت المقبل.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر للمحليين بقيادة هاني رمزي، استبعاد مهاجم دجلة، من معسكر المنتخب، وأرسل استدعاء إلى محمد أشرف، مهاجم فريق طلائع الجيش، للانضمام إلى المعسكر المغلق، وسيؤدي الفريق تدريباته بالملعب الفرعي الجديد باستاد القاهرة.

ويلتقي منتخب مصر أمام نظيره اليمني يوم 13 من شهر مايو الجاري، وديًا، استعدادًا للتصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية، ومواجهة المغرب ذهابًا وإيابًا، في شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أفريقيا للمحليين.