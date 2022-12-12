أشرف بخيت: ضرورة سن قوانين التخليص الإداري وتحديد آليات التعامل مع الشركات الناشئة الصحية

طالب أشرف بخيت؛ الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة O7 Therapy ، بضرورة سن القوانين القائمة على تقليل مراحل إجراءات التخليص الإداري، فضلًا على آليات التعامل مع الشركات الناشئة، في القطاع الصحي.

وأضاف خلال مشاركته في القمة السنوية للاستثمار في الرعاية الصحية، أن تكنولوجيا الإدارة تستطيع اختراق القطاع الصحي بشكل شامل، لتقديم خدمات أفضل للعملاء، والارتقاء بالجودة.

وثمّن دور البنية التحتية للقطاع الصحي في الدولة، مما يجعله قابلًا للحوكمة الإدارية والرقمنة الشاملة، فضلًا على طرق الاتصالات الحديثة الرابطة بين جميع أركان المؤسسات التي تقدم الخدمات الطبية.

وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة O7 Therapy ، إن ضرورة التعاون مع الجهات المختلفة تدفع مصر للسبق في مجال الاستثمار بالرعاية الصحية، فالدولة تزخم بالفرص الكثيرة.

وبيّن أن الفكرة الأساسية لوجود التكنولوجيا في المجتمع؛ توفير الوقت والتكلفة، وإنشاء منظومة جيدة في كل النواحي، فضلًا على أن التكنولوجيا تستطيع اختراق جميع المنظومات.