أشرف القاضي : 5 فوائد لقرار «المركزي» بالاستيراد باستخدام الاعتمادات المستندية

قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد، إن قرار البنك المركزي بالاستيراد باستخدام الاعتمادات المستندية يتضمن 5 فوائد قومية كبرى

وأوضح القاضي أن القرار يدعم التطوير الجاري في مصر.

وأشار إلى أن القرار يحقق جودة أعلى للمواطن بالبضائع الواردة لمصر.

وذكر أن القرار يسهم في الالتزام بالمعايير الدولية والمصرية للواردات.

ولفت إلى أن القرار يعمل على تحقيق مصالح المواطن المصري.

ونوه بأن القرار يعد حماية للشركات كضمان وتطابق الاشتراطات الاستيرادية الخاصة بهم.

ومن ناحية البنوك فهي جاهزة لخدمة العملاء وبسرعة فائقة مع تقديم كل التسهيلات التي تضمن تنفيذ الأعمال بدقةواحترافية.