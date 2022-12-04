أشرف القاضي : 12 بنكا انضمت لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباي» منها المصرف المتحد

قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد ، إن هناك 12 بنكا انضمت لشبكة المدفوعات اللحظية، وتطبيق “إنستا باي” ومنها المصرف المتحد ، التي أوجب البنك المركزي على البنوك الانضمام إليها.

وأضاف القاضي، خلال خلال فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن “2022 CEOs Thoughts”، والذي تنظمه شركة «المال جي تي إم»، أنه بنهاية 2023، ستدخل كافة البنوك في شبكة المدفوعات اللحظية.

وتابع القاضي أن البنك المركزي شجع لتقديم الحلول التكنولوجية، لمساعدة المواطنين لدخول الشمول المالي، مشيرا إلى أن شهر إبريل مخصص الشمول المالي من خلال جولات للمناطق النائية لتوعية المواطنين، والمصرف المتحد لديه فريق كامل متخصص للتوعية بالشمول المالي، وتعريف المواطنين بالمنتجات المصرفية بداية من فتح حسابات مرورا بالقروض الميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإنترنت البنكي وغيرها.

وتطرقت الجلسة لدور البنوك في الاستثمار المباشر بالسوق المحلية، خاصة في ظل قرارات البنك المركزي التي تدعم هذا الاتجاه.

ويلقي مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن 2022 على عاتقه في العام الحالي مناقشة الفرص التي قد تظهر تحت السطح، في إطار خطط التطوير الاقتصادي، فضلا عن السبل المتاحة أمام القطاعات الاقتصادية المختلفة للتمسك بالنمو والربحية، وتفادي التداعيات السلبية للمتغيرات السياسية والمالية العالمية.