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أشرف القاضي : مبادرة التمويل العقاري تعزز قاعدة العملاء القطاع المصرفي

قطاع التمويل العقارى يعد أحد المحركات المهمة لقاطرة التنمية الاقتصادية المصرية
فاطمه امام 5:12 م, الأثنين, 15 مارس 21 5:12 م, الأثنين, 15 مارس 21

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أشاد أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، بإطلاق البنك المركزي مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي محدودي الدخل بفائدة متناقصة 3% على 30 عامًا.

وأضاف رئيس بنك المصرف المتحد، في تصريحات خاصة، “المال”، أن هذه المبادرة تلعب دورًا كبيرًا في تنشيط  قطاع التمويل العقاري وتنشيط الاقتصاد.

ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل؛ لدعم قدرتهم على تملّك الوحدات السكنية، من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

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ويرى أشرف القاضي أن المبادرة تهدف إلى توسيع قاعدة العملاء من محدودي ومتوسطي الدخل، موضحًا أن المبادرة تسهم بشكل كبير في إتاحة وحدات سكنية.

وأكد القاضي أن قطاع التمويل العقارى يعد أحد المحركات المهمة لقاطرة التنمية الاقتصادية المصرية؛ لأنه يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بأكثر من 35 صناعة، فضلًا عن إسهاماته في توسيع قاعدة الشمول المالي ودعم خطط الدولة والمركزي نحو التحول لمجتمع غير نقدي ودمج الاقتصاد غير الرسمي بعجلة الاقتصاد الرسمي والتنمية الشاملة والمستدامة.

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كان رئيس بنك المصرف المتحد قد قال إن مصرفه استطاع منح 1000 عميل بقيمة 130 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام 2020، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل، إضافة إلى عملاء الإسكان الفاخر.

ونجح المصرف المتحد فى الحصول على المركز الأول في أحدث تقرير أصدره صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن شهر مايو 2020 لجميع البنوك العاملة بالسوق.

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بقلم فاطمه امام

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