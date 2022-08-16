أشرف القاضي:اختيار عامر ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية مستحق

قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد تعليقا على اختيار طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية من مجلة جلوبال فاينانس ،إنه يستحق الأفضل لكونه يقود البنك المركزي باحترافية وسط صعوبات غير عادية.

وأضاف أن طارق عامر تعامل ومازال يتعامل مع اصعب الملفات بنجاح و بحلول غير عاديةو يقود السياسة النقدية لمصر بنجاح و قام بتطوير شامل للقطاع المصرفي و البنك المركزي والذي تحمل العديد من الصدمات و الأزمات ومر بها بقوة واقتدار.

واختارت مجلة جلوبال فاينانس طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية لعام 2022 بعد حصولة لى تقييم -A