أشرف القاضى :«يونايتد» للتأجير التمويلى تبرم عقوداً بنحو 300 مليون جنيه خلال الربع الأول

كشف أشرف القاضى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن شركة «يونايتد ليس» للتأجير التمويلى التابعة للبنك أبرمت عقود تأجير تمويلى بنحو 300 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال فى تصريحات لـ«المال» إن حجم عقود التأجير التمويلى للشركة بلغت 680 مليون جنيه فى نهاية 2020، وارتفعت بنسبة %44 فى الثلاثة أشهر الأولى من العام لتصل إلى 980 مليون جنيه فى نهاية مارس.

وذكر رئيس المصرف المتحد، أنَّ «يونايتد ليس» تستهدف البدء فى مزاولة نشاط التخصيم خلال عام 2021، موضحا أن الشركة تسعى أيضاً للحصول على رخصة التمويل العقاري.

فى سياق آخر أفاد أشرف القاضى بأن حجم محفظة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ نحو 3.8 مليار جنيه فى نهاية فبراير الماضي، يمثل %20 من إجمالى محفظة القروض بالبنك، مشيرًا إلى أن المصرف يعمل على تحقيق توازن بالمحفظة للوصول للنسبة المستهدفة من قبل البنك المركزى المصري.

وقال إن محفظة التمويل العقارى بالمصرف المتحد وصلت إلى نحو 960 مليون جنيه، وهى فى نمو مستمر، ومن المتوقع زيادتها نتيجة مبادرة «المركزى» الجديدة بالإضافة إلى المبادرات القائمة.

يذكر أن أشرف القاضى قال فى حوار سابق مع «المال» فى يناير 2021، إن البنك يعتمد على خطة توسعية، واستراتيجية نمو مدروسة فى ظل الظروف الراهنة، وإن الموازنة التقديرية للعام الجديد تستهدف تحقيق معدلات نمو على مستوى النشاط ككل بين 15 و%17، وإن خطة البنك لعام 2021 تستهدف أيضًا تحقيق قفزة فى قطاع التجزئة المصرفية ليحقق نموا بنسبة %35، بجانب %25 فى محفظة التمويلات الصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة %17 فى إجمالى تمويلات الشركات.