أشرف القاضى: عمومية المصرف المتحد تقر احتجاز أرباح 2017

■ ارتفعت %50 على أساس سنوى بالربع الأول من العام الجارى سهير محمد وسيد بدركشف أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، عن موافقة الجمعية العمومية للبنك التى انعقدت فى الثامن من مايو الجارى على احتجاز أرباح العام الماضى البالغة 1.067 مليار جنيه لتدعيم التوسعات فى العمليات المصرفية خلال ال

■ ارتفعت %50 على أساس سنوى بالربع الأول من العام الجارى



سهير محمد وسيد بدر

كشف أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، عن موافقة الجمعية العمومية للبنك التى انعقدت فى الثامن من مايو الجارى على احتجاز أرباح العام الماضى البالغة 1.067 مليار جنيه لتدعيم التوسعات فى العمليات المصرفية خلال الفترة المقبلة.

وأشار، فى تصريحات لـ«المال»، إلى اعتماد الجمعية الأرباح المجمعة بقيمة 1.072 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، موضحًا أن 131 مليونا تم احتجازها كاحتياطى مخاطر للمعيار المحاسبى الجديد IFRS9 ولم يتم توزيع سوى %10 من الأرباح للعاملين، وأن إجمالى أصول البنك بنهاية العام الماضى بلغ نحو 37 مليارا.

وأضاف أن البنك يستهدف زيادة فى معدلات الربحية بنسبة تتراوح بين 18 و%20 خلال العام الجارى، خاصة أن قرارات خفض الفائدة ستؤثر بلا شك على أرباحه، بعدما استطاع الاستفادة من التطورات على المستوى المصرفى وزيادة أسعار الفائدة فى تحقيق طفرة فى الربحية خلال العام الماضى.

فى سياق متصل، قال القاضى، إن البنك حقق زيادة ملحوظة فى صافى الأرباح خلال الربع الأول من العام الجارى، بنسبة نمو %50 مقارنة بالربع الأول من عام 2017، كما ارتفعت ودائع البنك إلى 31 مليارا فى حين بلغت محفظة التجزئة المصرفية 1.6 مليار جنيه، وسجلت محفظة التمويل العقارى نحو 164 مليارا.

وعلى مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال إن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 2.2 مليار تمثل نسبة %22 من إجمالى محفظة الائتمان والتى يبلغ إجماليها 11 مليارا، مؤكدًا توسع البنك فى منح الائتمان من خلال المشاركة فى عدد من القروض المشتركة لقطاعات الاتصالات والغاز والطاقة والعقارات.

ونوه بمشاركة المصرف المتحد فى مبادرة رواد النيل التى أطلقها “المركزي” بالتعاون مع جامعة النيل، وفى المرحلة الحالية يتم اختيار الأماكن الخاصة بمراكز تطوير الأعمال التابعة لمبادرة رواد النيل، ويتولى البنك المركزى التنسيق بين المصارف لتوزيع هذه المراكز على مستوى محافظات الجمهوية والتى يشارك فيها 12 بنكا.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من عملية إعادة هيكلة البنك والتحول نحو الحقبة الرقمية ومرحلة جديدة من التطوير، موضحًا أن الفترة المقبلة ستركز على المنتجات الإسلامية، ومن المخطط طرح أوعية ادخارية جديدة، بالإضافة إلى استكمال الخطط الخاصة بتطوير ورفع كفاءة العاملين والتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل المشروعات القومية، وكذلك استكمال البينة التحتية للمنتجات والخدمات البنكية الإلكترونية.

ولفت إلى أن عملية إعادة الهيكلة شملت تطوير البنية التحتية، وتحديث النظام الإلكترونى، وتدشين الإنترنت البنكى، ومحفظة الهاتف المحمول، مشيراً إلى أن المصرف يعد من أفضل البنوك على مستوى التعاملات البنكية التكنولوجية.

وأوضح القاضى أن البنك يستعد لطرح خدمة جديدة من خدمات الإنترنت البنكى وهى المحفظة الإلكترونية للشركات والتى تتيح لعملاء البنك خدمات مختلفة منها إدارة السيولة، وتحويل الأموال ودفع الفواتير والسحب والإيداع من خلال الهاتف.

والمصرف المتحد مملوك بالكامل للبنك المركزى ويصل رأسماله لنحو 3.5 مليار جنيه، ويسعى المالك للتخارج من البنك عبر البيع لمستثمر إستراتيجى بعد نجاح خطة إعادة الهيكلة.