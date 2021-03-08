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أشرف القاضى رئيس مجلس الإدارة: المصرف المتحد يخطط لإضافة التمويل متناهى الصغر لـ«يونايتد»

قبل نهاية العام الحالى
الحسينى حسن 9:40 ص, الأثنين, 8 مارس 21 9:40 ص, الأثنين, 8 مارس 21

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قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن شركة يونايتد التابعة للبنك، تُخطط لإضافة نشاط التمويل متناهى الصغر قبل نهاية العام الحالى.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أن «يونايتد» أضافت مؤخرًا بجانب نشاطى التخصيم والتأجير التمويلى نشاط التمويل العقارى، الذى ستتم إتاحة تمويلات من خلاله الأسابيع المقبلة.

وفى سياق آخر، ذكر أشرف القاضى أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك حاليًا تبلغ 3.8 مليار جنيه، تُمثل نسبة %22 تقريبًا من إجمالى التمويلات البالغة 17.5 مليار جنيه، بما فيها قطاع التجزئة المصرفية.

وأشاد القاضى بتعديلات البنك المركزى المصرى على مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قائلًا إنها تدعم تمويلات المصارف لتلك المشروعات المهمة التى لها مردود إيجابى على الناتج المحلى الإجمالى.

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وأوضح أن «المصرف المتحد» سينجح فى الوفاء بمتطلبات البنك المركزى فى التعديلات الجديدة التى تلزم البنوك بالوصول إلى نسبة %25 بمحفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية 2022، إضافة إلى توجيه نسبة %10 كحد أدنى من صافى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية، وفقًا للمركز المالى فى 31 ديسمبر 2020.

وعن تعليمات البنك المركزى بشأن تحفيز البنوك للمساهمة فى رؤوس أموال صناديق الاستثمار المستهدفة للاستثمار فى الشركات الصغيرة والمتوسطة، أفاد أشرف القاضى بأن المصرف المتحد مهتم بالسير فى هذا الاتجاه.

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وأضاف أن «المصرف المتحد» يدرس حاليًا المساهمة فى أحد الصناديق المزمع طرحها قريبًا بمساهمة عدد من البنوك ضمن خططه واستراتيجيته للمساهمة فى هذا النوع من الصناديق والشركات.

وقال «القاضي» إن المصرف المتحد يركز على المنتجات الإسلامية خلال الأشهر المقبلة، بعد أن قدمت هيئة الرقابة الشرعية للبنك أفكارًا لتنشيط المنتجات الإسلامية التى تمثل حاليًا %25 من إجمالى تعاملات المصرف.

وأضاف أن البنك يعتزم طرح منتج جديد للإجارة للتمويل الإسلامى، والإجارة للتمويل العقارى، الذى من المتوقع أن يشهد إقبالًا كبيرًا.

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وأشار القاضى إلى أن المصرف المتحد لديه اهتمام بالصكوك الإسلامية التى تستهدف الحكومة طرحها ضمن أدواتها التمويلية للموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أنها تعد أداة جيدة لاستثمار الأموال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

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بقلم الحسينى حسن

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