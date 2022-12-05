قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن مصرفه يستهدف ضخ نحو مليار جنيه استثمارات فى البنية التحتية التكنولوجية، خلال 2023.

وأوضح القاضى فى تصريحات خاصة، لـ«لمال»، على هامش مؤتمر الرؤساء التنفيذيين، الذى تنظمه شركة «المال جى تى إم» على مدار يومى 4 و ديسمبر الجارى أن محفظة التجزئة المصرفية تجاوزت 6 مليارات جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، لافتًا إلى أن البنك يستهدف تطوير منتجات رقمية وإضافة خدمات إلكترونية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وحول الخطة التوسعية للبنك، لفت إلى أن المصرف المتحد يستهدف افتتاح 5 فروع جديدة خلال العام المقبل، ليصل بذلك عدد فروع البنك إلى نحو 74 فرعًا.

وأفاد بأن حجم الودائع الدولارية بالبنك يتخطى 500 مليون دولار، ولديه شهادات ادخار بعائدات مختلفة تتراوح بين %16 و%17 و%18.

وأضاف أن إجمالى محفظة الودائع لدى البنك تصل إلى 49 مليار جنيه منها 23 مليار تمثل أرصدة القطاع العائلي، لافتا إلى أن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقدر بـ3.6 مليار جنيه تم تخصيص %17 لمبادرة البنك المركزى بواقع 2.4 مليار جنيه.

كان المصرف المتحد قد حقق 1.5 مليار جنيه صافى أرباح قبل خصم الضرائب، و1.140 مليار بعد الضرائب، خلال 2021.