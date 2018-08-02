أشرف الضبع : القضاء الإدارى يحسم صراع رئاسة المقاصة بجلسة 25 أغسطس

شريف عمرقال المحامى أشرف الضبع، المرشح على منصب رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى، إن القضاء الإدارى سينظر يوم السبت 25 أغسطس الحالى، آخِر قضايا الشق المستعجل للفصل فى عودة أو استبعاد اللواء محمد عبدالسلام، من انتخابات رئاسة المقاصة.وأشار الضبع، فى تصريحات

شريف عمر





قال المحامى أشرف الضبع، المرشح على منصب رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى، إن القضاء الإدارى سينظر يوم السبت 25 أغسطس الحالى، آخِر قضايا الشق المستعجل للفصل فى عودة أو استبعاد اللواء محمد عبدالسلام، من انتخابات رئاسة المقاصة.

وأشار الضبع، فى تصريحات خاصة، لـ”المال”، إلى أن القضاء الادارى سينظر فى الشق المستعجل ويبتّ فى الإشكالات المُقامة منه وعبد السلام؛ لوقف قرار إبعاد عبد السلام للانتخابات.

وكان عاطف الشريف، رئيس مكتب الشريف للاستشارات القانونية، قد صرح، منذ قليل، لـ”المال”، بأن المحكمة الإدارية العليا رفضت، اليوم الخميس، الاستشكال المقدم من أشرف الضبع المتعلق بوقف تنفيذ حكم قبول ترشح محمد عبد السلام، بما يعنى إعادة عبد السلام للانتخابات.

وعلق الضبع على ذلك بالقول: لولا وجود قضية أخرى مقامة أمام القضاء الإدارى وتقديم عبد السلام استشكالات لعودته من جديد للانتخابات، لكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد دعت لعقد جمعية عمومية لعقد الانتخابات لاختيار رئيس للشركة، لكن وجود دعوى منظورة أمام الإدارى يجبر الهيئة على استمرار التأجيل.

كان المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس مجلس إدارة الرقابة المالية، قد قال سابقًا، لـ”المال”، إن الهيئة قررت إلغاء عقد انتخابات شركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزى، لانتخاب رئيس جديد للشركة، والتى كان من المقرر عقدها مساء الاثنين الماضى، فى ظل وجود لغط قانوني كثير حول قانونية استبعاد أو بقاء عبد السلام فى الانتخابات.

وعاد الضبع ليقول: فى حالة صدور حكم بدعوى 25 أغسطس الحالى، فإنها متعلقة فقط بالجانب الشكلى العاجل، أما نظر الشق الموضوعى فى الدعوى والخاص بمدى مطابقة وتوافق عبد السلام مع شروط الترشح فما زالت منظورة أمام القضاء الإدارى، وسيتم تحديد جلسة لها بعد البتّ فى الدعوى.

وشهدت انتخابات اختيار رئيس لمصر المقاصة إثارة بالغة، بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري باستبعاد محمد عبد السلام من قوائم المرشحين؛ لعدم توافقه مع شروط الترشح بعد تقدم منافسه الوحيد أشرف الضبع بطعن ضد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بقبول أوراق ترشحه، تلاها توجه الرقابة المالية لإرجاء التصويت على انتخاب رئيس الشركة فى ظل الاستشكالات المقدمة من كلا المرشحين، وتم إجراء الانتخابات على باقى مقاعد أعضاء مجلس الإدارة، مطلع الشهر الحالى.