أشرف الخطيب نائبا لرئيس اللجنة الاستشارية بمعهد المحللين الماليين

اختير أشرف الخطيب نائبًا لرئيس اللجنة الاستشارية لتطوير التعليم بمعهد المحللين الماليين المعتمدين “CFA Institute”، ومن ثم يعد أول خبير مصري ينضمّ لذلك الكيان، كما أنه الممثل الوحيد لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط من بين 14 عضوًا من 10 دول تُمثل الوجهات المالية المختلفة حول العالم.

وتنوط اللجنة الاستشارية لتطوير التعليم، بمهامّ الإشراف والتوجيه فيما يخص السياسات والنظم المطبقة من جانب معهد المحللين الماليين المعتمدين “CFA Institute”؛ وذلك بهدف تطوير الأُطر الحاكمة لمعايير الكفاءة اللازمة لتحقيق التميز المهني في مجال الاستثمار، والحرص على انعكاس ذلك في مختلف المناهج والبرامج التي يتم تحديثها وإدارتها بواسطته.

انضمام الخطيب للجنة الاستشارية لتطوير التعليم العام الماضي

وانضم الخطيب إلى عضوية اللجنة الاستشارية لتطوير التعليم، العام الماضي، والتي أشرفت على أكبر تغييرات شهدها معهد المحللين الماليين المعتمدين في تاريخه،

ومن أهمها إطلاق ثلاثة مسارات مختلفة للمستوي الثالث في شهادة “CFA” بدلًا من واحد، إذ إنه تمت إضافة كل من الاستثمار المباشر، وإدارة الثروات، إلى جانب التركيز التقليدي للشهادة على إدارة المحافظ المالية.

بالإضافة إلى ذلك، فقد انضمّ الخطيب أيضًا، العام الماضي، إلى لجنة الاستثمار المباشر المنبثقة من اللجنة الاستشارية الدولية لتطوير التعليم بمعهد المحللين الماليين المعتمدين.

ويشغل أشرف الخطيب، منصب رئيس قطاع الاستحواذ بشركة إكويتي القابضة، وهي الذراع الاسثتمارية للهيئة العامة للاستثمار بدولة الكويت “صندوق الثروة السيادي الكويتي”، إلى جانب كونه نائب رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار “CFA Society Egypt”، ورئيس لجنتي الاستثمار المستدام “ESG”، والتطوير بداخلها.

وحصل الخطيب على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة آي إى بمدريد “IE Business School”، إلى جانب حصوله على مجموعة من الشهادات؛ منها المحلل المالي المعتمد “CFA”، وتلك الخاصة بالاستثمار المعنية بأغراض الاستدامة “الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات”، إلى جانب اجتيازه أخرى أمريكية خاصة بالمحاسب القانوني المعتمد “CPA”.

معهد المحللين الماليين المعتمدين “CFA”

جدير بالذكر أن معهد المحللين الماليين المعتمدين يُعتبر الجمعية العالمية التي تضم في عضويتها خبراء الاستثمار والمسئولين التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية لإدارة الأصول في مختلف البلدان.

ويعمل المعهد على وضع معايير التميز المهني، ومنح الشهادات المعتمدة دوليًّا والمتخصصة في مجال الاستثمار، ومنها شهادة المحلل المالي المعتمد “CFA”، وقياس أداء الاستثمار “CIPM”.

كما يقوم بتقديم المناهج ونشر الأبحاث، ويُدير أيضًا برامج التنمية المهنية، ويُحدد المعايير الأخلاقية والمهنية، وتقارير الأداء لقطاع الاستثمار.

ويتكون معهد المحللين الماليين المعتمدين من أكثر من 190 ألف عضو حول العالم، في 160 سوقًا و160 جمعية مهنية، كما تتألف عضويته من حترفي الاستثمار بشكل عام، بدايةً من مديري المحافظ، وحتى المستشارين المتخصصين بالمجال.