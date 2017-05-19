أسيوط والفيوم الجديدة تستعدان لطرح 21 وحدة تجارية وإدارية

150 % زيادة في أسعار الوحدات التجارية بالفيوم.. و125% في أسيوط الجديدةمحمود زكيكشف المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز وتنمية مدينة الفيوم الجديدة، أن الجهاز يستعد لطرح 11 وحدة تجارية وإدارية بالمدينة، من خلال مزاد علني حيث يبلغ عدد الوحدات التجارية المطروحة 7 محال، بينما يبلغ عدد الوحدات الإدار

150 % زيادة في أسعار الوحدات التجارية بالفيوم.. و125% في أسيوط الجديدة

محمود زكي

كشف المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز وتنمية مدينة الفيوم الجديدة، أن الجهاز يستعد لطرح 11 وحدة تجارية وإدارية بالمدينة، من خلال مزاد علني حيث يبلغ عدد الوحدات التجارية المطروحة 7 محال، بينما يبلغ عدد الوحدات الإدارية 4، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم استخدامها في عدد من الأنشطة المختلفة والتي تضيف خدمات جديدة إلى المدنية.





وأضاف، في تصريحاته، لـ”المال”، أن الجهاز باع 4 محال تجارية خلال مارس الماضي، بتكلفة قدرها مليون ومائة وخمسون ألف جنيه، حيث تراوحت الأسعار بين 13100 و14800 جنيه للمتر، مشيرًا إلى أن تلك الأسعار تسجل ارتفاعًا يصل إلى حوالي 150%، مقارنة بآخِر مزاد فى المدينة من ثمانية أشهر والذي بلغ حوالي 6000 جنيه للمتر.

وأكد أن جهاز المدينة باع 4 وحدات تجارية خلال مارس الماضي، تكلفة تتجاوز المليون جنيه، حيث تراوحت أسعار المتر بين 13100 و14800 جنيه، حيث سجلت تلك الأسعار ارتفاعًا يصل إلى حوالي 150% إذا ما تمت مقارنته بآخِر مزاد تم بالمدينة، والذي سجل فيه سعر المتر 6000 جنيه خلال الـ10 أشهر الماضية.

ونوّه بأنه من المتوقع الحصول على موافقة من الهيئة لطرح تلك الوحدات خلال الشهرين المقبلين بحد أقصى.

وأرجع ارتفاع الأسعار إلى دخول المدينة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، بالمرحلة الثانية، وتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية.

بينما قال المهندس محمود الجندي، رئيس جهاز وتنمية أسيوط الجديدة، أن الجهاز يستعد لطرح 10 وحدات تجارية جديدة بالمدينة، خلال الفترة المقبلة، وذلك بمنطقة الإسكان العائلي بالمدينة.

ولفت إلى أن أسعار المحال التجارية في آخِر مزاد قام به الجهاز تراوحت بين 8000 و36 ألف جنيه للمتر، لترتفع على أسعار آخِر محال تم طرحها بنسبة 125%، والتى وصل أعلى سعر للمتر بها إلى 16 ألف جنيه.

وأشار إلى أن مساحات المحال كانت تتراوح بين 20 و100 متر، وتقع فى مناطق الإسكان العائلى الأول، والسويقة بالإسكان العائلى الثانى، والسوق التجارية بمنطقة ابنى بيتك الثانية والخامسة.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالوحدات الإدارية والمهنية تم بيع 3 وحدات بمنطقة إسكان الشباب بالحى الأول، بأسعار تراوحت بين 3500 و5000 جنيه للمتر، وتبلغ مساحة الوحدة 63 مترًا، وتقع بمنطقة إسكان الشباب بالحى الأول.