«أسيوط لتكرير البترول»: 1.3 مليار جنيه استثماراتنا خلال عام

استعرض الكيميائى ماجد الكردى، رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول أهم نتائج أعمالها خلال العام المالى 2021/2022 .

وبلغ حجم الاستثمارات التي تم ضخها نحو 3. 1 مليار جنيه لتنفيذ برامج ومشروعات الإحلال والتجديد وتعزيز متطلبات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والبدء فى تنفيذ وحدات إنتاجية جديدة، وفقًا للكردى.

وأكد الكردى نجاح مصفاة الشركة فى تكرير نحو 4. 3 مليون طن خام، لتوريد منتجات بترولية للسوق المحلى بقيمة 47 مليار جنيه.

وأوضح أنه بعد الانتهاء من تنفيذ مجمع إنتاج البنزين عالى الاوكتين، فإن هناك عددًا كبيرًا من المشروعات الجارى تنفيذها التى تشهدها مصفاة تكرير أسيوط لرفع كفاءتها وتطوير قدراتها.

وتضم قائمة المشروعات مشروعى مجمع التقطير الجوى بطاقة 5 ملايين طن خام ووحدة انتاج البوتاجاز بتكلفة اجمالية تزيد على 6 مليارات جنيه، فضلا عن مشروعات لتطوير اداء وحدتى التقطير والوحدات الانتاجية الحالية وانشاء 5 مستودعات جديدة

ورفع كفاءة المستودعات الحالية، ومشروع التحول الرقمى من خلال تطبيق نظام ادارة الاصول ERp

وترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية باكورة اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لمناقشة واعتماد نتائج اعمال العام المالى 2021/2022.

حيث ترأس الجمعيات العامة لشركات أسيوط لتكرير البترول وأنابيب البترول وشركة بتروجاس عبر الفيديو كونفرانس بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمهندسأحمد سمير وزير التجارة والصناعة.