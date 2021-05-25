«أسيوط» تطرح مزادات لاستغلال الخدمات فى مواقف السيارات الرسمية خلال أيام

قال مصدر مسئول فى محافظة أسيوط إن إدارة العقود والمشتريات التابعة للمحافظة تستعد لطرح عدة مزادات علنية لاستغلال الخدمات فى مواقف السيارات الرئيسية، لافتا إلى أن كراسة الشروط تم اعدادها وجارى طرحها بمقر ديوان المحافظة أمام المستثمرين خلال أيام.

وأضاف لـ«المال»، أن المزايدات تتضمن عدة خدمات وأنشطة منها طرح استغلال 3 كافيتريات بمساحات مختلفة، موزعة بموقف المحطة وموقف نزلة عبد اللاه وموقف ابوتيج، إضافة الى طرح مكان لحجز التذاكر بموقف المعلمين الجديد وعدد من الخدمات الأخرى، بهدف تعظيم موارد المحافظة بالشكل الأمثل.

وذكر أن المحافظة طرحت كراسة شروط لتأجير وصيانة مصنع للسماد العضوى بالمنشأة الكبرى التابعة لمركز ومدينة القوصية، لافتا إلى أنه سيتم منح حق استغلال للمصنع لمدة ثلاث سنوات.

وتابع أن التأمين الابتدائى يبلغ 60000 جنيه على أن يتم سداد تأمين نهائى %10 من قيمة العقد عن الثلاث سنوات، لافتا إلى أن هناك إقبالاً على سحب كراسة الشروط من ديوان المحافظة.

وأوضح أنه سيتم عقد جلسة علنية مطلع يونيو المقبل لفحص كافة العروض المقدمة لاستغلال المصنع، لافتا إلى أن المزايدة تخضع لاحكام القانون 182 لسنة 2018م، وتعمل المحافظة على اختيار افضل العروض الفنية والمالية لتحقيق نجاح المشروع وتطوير المصنع.

وفى سياق آخر أكد محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، أنه تم الانتهاء من %97 من حجم الأعمال الإنشائية لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عرب العوامر بعدد 272 وحدة صناعة، على مساحة 71.4 فدان.

وأكد «سعد» أنه على مسئولى هيئة التنمية الصناعية سرعة إنهاء الأعمال وتلافى الملاحظات قبل التسليم من الشركات المنفذة معلنا تقديم كافة سبل الدعم للمشروع الذى توليه الدولة اهتماما كبيرا .

وأوضح أن المجمع الصناعى له أهمية تعظيم حجم استثمارات المحافظة، لافتا إلى أنه يتكون من وحدات صناعية تشمل أنشطة الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية البسيطة بالإضافة إلى المناطق الخدمية والتجارية والإدارية مما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب.

يشار إلى أن الخطة الاستثمارية لمحافظة أسيوط خلال العام المالى 2020/ 2021، تبلغ 841.2 مليون جنيه، ويحظى قطاع الطرق بالنصيب الأكبر منها بواقع 338.7 مليون جنيه؛ وذلك من أجل تنفيذ أعمال رصف وتطوير الطرق على مستوى المحافظة، بحسب اللواء عصام سعد.