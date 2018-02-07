أسيوط تستعد لطرح 440 فدانًا للمشروعات العقارية والاستثمارية

محمود زكىقال المهندس مدحت حسن، رئيس قطاع الاستثمار فى محافظة أسيوط، إن المحافظة تدرس طرح 440 فدانًا لإقامة مشروعات عقارية وأخرى استثمارية داخل المحافظة خلال الفترة المقبلة.وأضاف فى تصريحاته لـ«المال» أنه جار دراسة خطة التمويل لتلك المشروعات وكذلك الفرص الاستثمارية، مشيرًا إلى أنه من

محمود زكى

قال المهندس مدحت حسن، رئيس قطاع الاستثمار فى محافظة أسيوط، إن المحافظة تدرس طرح 440 فدانًا لإقامة مشروعات عقارية وأخرى استثمارية داخل المحافظة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فى تصريحاته لـ«المال» أنه جار دراسة خطة التمويل لتلك المشروعات وكذلك الفرص الاستثمارية، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تشمل عملية لطرح تلك المساحات للبيع أو دخول المحافظة كشريك فى تنفيذ تلك المشروعات.

وأكد أن مستشفى السعودى الألمانى يتجه إلى التوسع فى الفروع خاصة فى مدن الصعيد، حيث تم اختيار محافظة أسيوط لتنفيذ المستشفى الجديد، نظرًا لموقع المحافظة المتميز.

وأوضح أنه فى حالة الموافقة على طرح 440 فدانًا للبيع فإنه ستتولى اللجنة العليا لتثمين الأراضى التابعة لوزارة الزراعة بوضع سعر للبيع، سواء للمتر السكنى أو المتر الاستثمارى وهى جهة محايدة.

ولفت إلى أن من ضمن المشروعات التى تخطط المحافظة لتنفيذها هى منطقة لوجستية على مساحة 151 فدانًا على طريق أسيوط سفاجا، إضافة إلى تنفيذ منطقة أخرى على طريق المطار على مساحة 200 فدان تقريبًا.

وأضاف أن تلك المناطق تستهدف إنشاء منطقة حرفية، وكذلك منطقة تخزين، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا دراسة الأثر البيئى للمشروع، إضافة إلى عملية التقييم، إذ إنه فور خروج الدراسة سيتم التنفيذ.