«أسيوط الجديدة» يعلن فتح باب حجز أراضي مقابر بمساحات تصل إلى 40 مترا

بنظام مقابل الانتفاع

«أسيوط الجديدة» يعلن فتح باب حجز أراضي مقابر بمساحات تصل إلى 40 مترا
سارة لطفي

سارة لطفي

4:33 م, الثلاثاء, 10 مايو 22

يعلن جهاز مدينة أسيوط الجديدة عن فتح باب الحجز لعدد محدود من قطع أراضي المقابر ( مسلمين ومسيحيين)، بالتوسعات الجنوبية الشرقية بمدينة أسيوط الجديدة، بمساحة 40 مترا مربعا للمقبرة الواحدة، وبسعر 690 جنيها للمتر، وبنظام مقابل الانتفاع وذلك خلال الفترة من 8/5/2022 وحتى 30/6/2022. 

ووضع الجهاز مجموعة من الشروط العامة تتمثل في : 

1-يتم حجز قطعة أرض مقبرة واحدة فقط للأسرة. 

2- على مقدم الطلب تقييم ما يفيد امتلاكه وحدة سكنية أو قطعة أرض سواء كانت سكنية أو صناعية أو خدمة أو محلا تجاريا. 

3- يمكن إتاحة المقابر للراغبين من غير المخصص لهم ممتلكات بمدينة أسيوط الجديدة بضعف القيمة المتاحة للمخصص لهم بسعر 1380 جنيها للمتر الواحد. 

وحدد الجهاز طريقة السداد من خلال: 

1-سداد مبلغ 13800 جنيه كدفعة جدية الحجز والتي تعادل 50% من القيمة الإجمالية لحق الانتفاع لقطعة أرض المقابر وذلك للمخصص لهم عقارات وأراض بالمدينة وسيتم مضاعفة تلك القيمة للراغبين من غير المخصص لهم ممتلكات بالمدينة. 

2-يتم سداد باقي القيمة الإجمالية لحق الانتفاع قطعة أرض المقابر عند الاستلام بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5%% مجلس أمناء. 

3-ويتم الحصول على كراسة الشروط نظير 299 جنيه من جهاز المدينة. 

وأوضح الجهاز المستندات المطلوبة  للتقدبم وهي:

  1. صورة محضر الاستلام “اخطار التخصيص” رخصة المباني وذلك من المقيمين بالمدينة. 
  2. صورة إيصال سداد آخر قسط مستحق للوحدة أو القطعة المخصصة وآخر إيصال كهرباء ومياه. 
  1. صورة بطاقة وقسيمة زواج وشهادات ميلاد الأبناء القصر. 
سارة لطفي

سارة لطفي

4:33 م, الثلاثاء, 10 مايو 22