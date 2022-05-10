«أسيوط الجديدة» يعلن فتح باب حجز أراضي مقابر بمساحات تصل إلى 40 مترا

يعلن جهاز مدينة أسيوط الجديدة عن فتح باب الحجز لعدد محدود من قطع أراضي المقابر ( مسلمين ومسيحيين)، بالتوسعات الجنوبية الشرقية بمدينة أسيوط الجديدة، بمساحة 40 مترا مربعا للمقبرة الواحدة، وبسعر 690 جنيها للمتر، وبنظام مقابل الانتفاع وذلك خلال الفترة من 8/5/2022 وحتى 30/6/2022.

ووضع الجهاز مجموعة من الشروط العامة تتمثل في :

1-يتم حجز قطعة أرض مقبرة واحدة فقط للأسرة.

2- على مقدم الطلب تقييم ما يفيد امتلاكه وحدة سكنية أو قطعة أرض سواء كانت سكنية أو صناعية أو خدمة أو محلا تجاريا.

3- يمكن إتاحة المقابر للراغبين من غير المخصص لهم ممتلكات بمدينة أسيوط الجديدة بضعف القيمة المتاحة للمخصص لهم بسعر 1380 جنيها للمتر الواحد.

وحدد الجهاز طريقة السداد من خلال:

1-سداد مبلغ 13800 جنيه كدفعة جدية الحجز والتي تعادل 50% من القيمة الإجمالية لحق الانتفاع لقطعة أرض المقابر وذلك للمخصص لهم عقارات وأراض بالمدينة وسيتم مضاعفة تلك القيمة للراغبين من غير المخصص لهم ممتلكات بالمدينة.

2-يتم سداد باقي القيمة الإجمالية لحق الانتفاع قطعة أرض المقابر عند الاستلام بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5%% مجلس أمناء.

3-ويتم الحصول على كراسة الشروط نظير 299 جنيه من جهاز المدينة.

وأوضح الجهاز المستندات المطلوبة للتقدبم وهي:

صورة محضر الاستلام “اخطار التخصيص” رخصة المباني وذلك من المقيمين بالمدينة. صورة إيصال سداد آخر قسط مستحق للوحدة أو القطعة المخصصة وآخر إيصال كهرباء ومياه.