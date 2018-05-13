«أسيوط الجديدة» تنفذ 3 مشروعات لرفع كفاءة المدينة

محمود زكيقالت المهندسة جيهان عمران، نائب رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إن الجهاز أسند تنفيذ 3 مشروعات لرفع كفاءة المدينة على شركات المقاولات خلال الفترة الحالية.وأضافت في تصريحاتها لـ"المال" أن المشروعات تتمثل في تنفيذ 3 ملاعب خماسية، وكذلك أعمال تنسيق عام وعدد من المشروعات الخاصة بصيانة الطرق

محمود زكي

قالت المهندسة جيهان عمران، نائب رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إن الجهاز أسند تنفيذ 3 مشروعات لرفع كفاءة المدينة على شركات المقاولات خلال الفترة الحالية.

وأضافت في تصريحاتها لـ”المال” أن المشروعات تتمثل في تنفيذ 3 ملاعب خماسية، وكذلك أعمال تنسيق عام وعدد من المشروعات الخاصة بصيانة الطرق والأحياء.

وأشارت أن الجهاز يستعد لبيع 15 محلا تجاريا وصيدلية بالمزاد العلني بمقر الجهاز، وذلك يوم 16 مايو الحالي، حيث تعد المزاد هو الأكبر من حيث عدد الوحدات التي تم طرحها في مزاد واحد.

وأوضحت ان الجهاز يستعد أيضًا لتنفيذ مبني إسعاف وكذلك 2 سوق مصغر يحتوي على 6 محال تجارية يتم إستخدامها في أنشطة مختلفة بالإضافة إلى تنفيذ عدد من العمارات السكنية لمشروع الإسكان الإجتماعي

ويشهد الجهاز أيضًا الإعداد لتنفيذ أعمال الأسفلت لمنطقة جنوب غرب المدينة وكذلك تنفيذ عمليات صيانة لزراعات منطقة الإسكان الاجتماعى بالحى الثانى

بالمدينة بالإضافة إلى عملية صيانة كهرباء الحى الأول ومنطقة ابني بيتك

وأوضحت أنه من ضمن المشروعات المطروحة من جانب الجهاز الإعداد لتنفيذ مدارس النيل.