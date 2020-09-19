عقـــارات

«أسيوط الجديدة» تطلب سحب أعمال مرافق من «النصر للأعمال المدنية»

تبلغ قيمتها 20 مليون جنيه ويتم إعادة طرحها بعد السحب
شريف عمر 3:32 م, السبت, 19 سبتمبر 20 3:32 م, السبت, 19 سبتمبر 20

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قالت جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، إنها تقدمت بطلب لسحب أعمال مرافق من شركة النصر للأعمال المدنية بعد تأخر الأخيرة فى التنفيذ .

وأوضحت جيهان فى تصريحات خاصة لـ “المال”، أن الجهاز أخطر الجهات الرسمية بتأخر النصر للأعمال المدنية فى أعمال الترفيق، التى تبلغ قيمتها نحو 20 مليون جنيه .

وأوضحت أن جهاز أسيوط الجديدة فى حالة سحب الأعمال من النصر سيتجه لإعادة طرح المشروع من جديد على شركات المقاولات .

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وكان عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد اجتماعاً موسعاً مع رؤوساء أجهزة المدن الجديدة، طالب خلاله بالعمل على تعظيم الموارد المالية للهيئة، بجانب تقييم أداء شركات المقاولات العاملة فى تنفيذ المشروعات المختلفة، وإعداد قائمة بالشركات غير الجادة، والمتقاعسة عن الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ، لعدم التعامل معها مستقبلاً .

جدير بالذكر أن جيهان قالت سابقًا إن جهاز مدينة أسيوط الجديدة يستهدف تنفيذ أعمال بنية تحتية، واستثمارات بقيمة 200 مليون جنيه، خلال العام المالى الحالى .

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وأوضحت أن جهاز أسيوط الجديدة سيركز خلال العام المالى الحالى على استكمال أعمال المرافق، وعلى رأسها شبكة الكهرباء ورفع كفاءة الطريق الرئيسى الواصل بين مدينة أسيوط وأسيوط الجديدة .

وأشارت إلى وجود عدد من شركات التطوير العقارى التى حصلت على أراض فى المدينة، ومنها مبانى إدريس وتيرا أسيوط، بخلاف بيع أرض مساحتها 6 أفدنة لصالح مجموعة العربى لإنشاء مصنع، بخلاف تخصيص أرض لمجموعة مظلوم لاستخدامها فى نشاط التخزين .

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يُذكر أنه تم إنشاء مدينة أسيوط الجديدة طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 194 لسنة 2000، وتقع المدينة على شرق النيل على طريق القاهرة/ سوهاج، وتبعد حوالى 18 كم من مدينة أسيوط الحالية .

وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 30.3 ألف فدان، منها 9000 فدان كتلة عمرانية، ويبلغ عدد سكانها حوالى 35 ألف نسمة، والمستهدف 750 ألف نسمة .

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بقلم شريف عمر

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