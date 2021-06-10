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«أسيوط الجديدة» : تسليم ملعبي كرة قدم للشباب والرياضة لتشغيلهما بتوسعات جنوب شرق المدينة

يستفيد بهما إسكان محدودى الدخل والشباب
أحمد صبحي 12:45 م, الخميس, 10 يونيو 21 12:45 م, الخميس, 10 يونيو 21

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أكدت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه تمّ الانتهاء من تنفيذ وتسليم ملعبيْ كرة قدم خماسى لوزارة الشباب والرياضة، ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بأسيوط؛ لتشغيلهما بمنطقة توسعات جنوب شرق المدينة.

وأوضحت المهندسة جيهان عمار أن الملعب الأول يقع على مساحة 3700 م2 بمشروع الإسكان الاجتماعي 226 فدانًا، ويقع الملعب الثانى على مساحة 2500 م2 بمشروع ابنى بيتك 2 بمنطقة توسعات جنوب شرق المدينة، ويتكون كل منهما من (مبنى إدارة- غرفة حارس- نجيل صناعي- برجولة- مقاعد خشبية).

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وأشارت المهندسة جيهان عمار إلى أنه تم تأكيد سرعة تشغيل الملعبين لخدمة سكان المدينة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تسليم وتشغيل الخدمات والأنشطة المختلفة بالمدن الجديدة.

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بقلم أحمد صبحي

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