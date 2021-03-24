أسيوط الإسلامية للتجارة : 4.8 مليون سهم استجابت لعرض الشراء

أظهرت نتائج عرض الاستحواذ على شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية – التابعة لمصرف أبو ظبى الإسلامى- استجابة حملة 4.88 مليون سهم لعرض الشراء، وفقا لإفادة مختصرة منشورة على شاشة التداول اليوم الأربعاء.

وتلقت أسيوط الإسلامية الوطنية عرض استحواذ فى (28 ديسمبر الماضى) من قبل عدة مستثمرين أفراد بمتوسط سعر 28.5 جنيه للسهم.

ووافقت هيئة الرقابة المالية على نشر عرض الشراء لمدة شهر ابتداء من 23 فبراير الماضى وحتى 24 مارس الجارى.

وتقدم بعرض الاستحواذ مجموعة مسثتمرين أفراد يقودهم عمرو إبراهيم، أبو العيون عبد الناصر، ومحمد أحمد شلبى، وآخرون.

وقالت الرقابة، إن موافقتها على نشر عرض شراء أسيوط الإسلامية الوطنية لاعلاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض.

وأضافت فى بيان للبورصة 11 فبراير الماضى، إن تحديد سعر العرض وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض، وألزمت الرقابة مقدِّم العرض بشراء جميع ما يُعرَض عليه من أسهم.

كما ألزمته بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية؛ حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محلِّ العرض الاطلاع عليها.

واستهدف العرض شراء 5 ملايين سهم كحد أقصى تعادل 76.1% الممتمة لنسبة 100 % بالنسبة لمقدمى العرض أو شراء النسبة المكملة لسقف الـ 51% كحد أدنى.

ويبلغ رأسمال أسيوط الوطنية الحالى 66.8 مليون جنيه، موزع على 6.6 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم.

وقدر مستشار مالى مستقل (زيلا للاستشارات المالية) القيمة العادلة للسهم فى وقت لاحق بنحو 22.35 جنيه ، بما يعنى أن سعر العرض المقدم مجزى.

أسيوط الإسلامية : مصرف أبو ظبي الإسلامي يستحوذ على 66.6% من الأسهم

مصرف أبوظبي الإسلامي

وتولت شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية عملية تنفيذ الشراء خلال فترة العرض، بينما يتولى مكتب زياد بهاء الدين للمحاماة مهام المستشار القانونى للعرض.

ويستحوذ مصرف أبو ظبي الإسلامي على 66.6% من أسهم أسيوط الوطنية، منها 40% بطريقة مباشرة، والباقى بطريقة غير مباشرة من خلال شركتين تابعتين.

وتستحوذ القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية (إحدى الشركات التابعة للمصرف)على 23.36% من أسهم أسيوط الوطنية، بينما تستحوذ شركة والوطنية للتجارة والتنمية انتاد على 3.29%.

بينما يستحوذ المساهم عمر عبد الناصر وشقيقه (ناصر) على 21% من الأسهم ، ويمتلك المساهم صلاح الدين محمد سيف 2.7% من الأسهم وفقا لتفاصيل العرض الشامل المقدم للرقابة المالية.

وقال مجلس إدارة أسيوط الإسلامية، إن مقدمى العرض مقيمين فى محافظة أسيوط ومؤهلين لتحقيق نقلة إيجابية فى نشاط الشركة وتنمية فرص العمل بها.

مصرف أبو ظبي تلقى 5 عروض لبيع الإسكندرية للاستثمارات

وأفصح المصرف الإماراتى خلال شهور (ديسمبر ويناير وفبراير) عن تلقيه خمسة عروض مختلفة لبيع شركة الإسكندرية للاستثمارات المالية (التابعة).

وكشف المصرف عن تلقيه العرض الأول فى 21 ديسمبر الماضى من قبل شركة كيان للتنمية المستدامة للاستحواذ على 90% من أسهم الشركة بمتوسط سعر قدره 5.30 جنيه للسهم.

وقال المصرف فى بيان للبورصة آنذاك، إن عرض كيان يتضمن لإبقاء على الشركة متداولة فى البورصة المصرية بنفس نسبة التداول الحر المتاحة حاليا (10% من الأسهم).

كما تلقى المصرف فى 27 ديسمبر عرضا ثانيا من عدة مستثمرين أفراد يمثلهم أحمد فاروق لشراء 84.9% من أسهم الإسكندرية للاستثمارات المالية بمتوسط سعر قدره 5.32 جنيه للسهم.

أما العرض الثالث ، فقد تقدمت به شركة زالدى كابيتال ومستثمرين آخرين فى 3 يناير الماضى لشراء 90% من الأسهم بمتوسط سعر قدرها 5.5 جنيه للسهم.

ويتضمن عرض زالدى كابيتال الإبقاء على الشركة متداولة فى البورصة المصرية، وكذلك هيكل العاملين بها (العرض الوحيد الذى أشار إلي العمالة).

أما العرض الربع فتم تقديمه فى 2 فبراير الماضى من قبل شركة زيتا انفستمنتس – الإمارات، ويستهدف شراء 90% من أسهم الشركة بمتوسط سعر 5.51 جنيه للسهم (بفارق قرش واحد عن عرض زالدى).

وتلقت الشركة العرض الخامس فى 15 فبراير الماضى بمتوسط سعر قدره 7.48 جنيه للسهم مقدم من مجموعة مستثمرين يقودهم د.أحمد السبع، وشركة ويز للاستشارات المالية، والمستثمر السعودى مصطفى الحميدان.

ويستهدف العرض شراء 90% من أسهم الشركة كحد أقصى أو 75% كحد أدنى مع بقائها متداولة فى البورصة المصرية.

ويستحوذ المصرف على 84.99% من أسهم الإسكندرية للاستثمارات المالية منها 9.04% بطريقة مباشرة، والباقى بطريقة غير مباشرة من خلال شركات أخرى تابعة.

كما تستحوذ القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية (إحدى الشركات التابعة للمصرف) على 40.69% من أسهم الإسكندرية للاستثمارات المالية.

وتقدمت زيتا للاستثمار الإماراتية بعرض شراء للرقابة المالية فى 25 فبراير بسعر 5.48 جنيه للسهم، وذلك بصورة مفاجئة وأقل قليلا مما أعلنته سابقا.(ثلاثة قروش).

المصرف الإماراتى أبدى رغبته منذ عامين فى التخارج من سبع شركات

مصرف أبوظبي الإسلامي

وأفصح مصرف أبوظبي الإسلامى خلال العام قبل الماضى، عن رغبته فى التخارج من سبع شركات تابعة تعمل فى قطاعات مختلفة.

وقال المصرف، فى إفصاح سابق للبورصة، إنه وضع استراتيجية لإعادة هيكلة الملكية فى بعض الشركات التابعة له غير المتعلقة بالأنشطة المالية، والتى تخص فترة ما قبل الاستحواذ تمهيدًا للتخارج.

ويمتلك المصرف استثمارات في 11 شركة تابعة وشقيقة بنحو 86 مليون جنيه وفقًا للقوائم المالية فى 2018.

وتبلغ مساهمته فى الشركة الوطنية للزجاج والبللور 86.13%، كما تبلغ مساهمته فى الشركة الوطنية للتجارة والتنمية 65.74% ، بينما تبلغ مساهمته فى شركة أسيوط الإسلامية للتجارة 40 %.

كذلك يستحوذ المصرف على 75.73% من شركة القاهرة للاستثمار، كما يمتلك شركات، أبو ظبي القابضة ، أبو ظبي كابيتال، إديليس للتأجير التمويلي بواقع 99.92% و99.88% و96.66%.

وتبلغ مساهمة المصرف في شركة أبوظبي للاستثمار العقاري 44.42%، وأبوظبي لإدارة الأوراق المالية 99.89%.

كما يسهم البنك فى شركتي الإسكندرية الوطنية للاستثمار، والقاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية بنسب فوق الخسمين بالمائة.

ويعدّ مصرف أبوظبى الإسلامى مصر واحدًا من 88 فرعًا لمصرف أبو ظبي الإسلامي؛ أحد أكبر بنوك التجزئة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للمصرف المصرى تراجع أرباحه خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 إلى 844 مليون جنيه مقارنة بأرباح بلغت 967 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وارتفع صافي دخل البنك من العائد إلى 2.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية سبتمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 2.32 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

وكشفت نتائج أعمال سابقة للبنك تراجع صافى أرباحها خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 19.4% ليسجل 530.5 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح قدره 658.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة ارتفاع صافى أرباحه إلى 1.2 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2019، مقارنة بنحو 850 مليون جنيه خلال العام السابق.