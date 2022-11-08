«أسينو» للأدوية تحقق مبيعات بمليار جنيه خلال 2021

حققت شركة «أسينو» للصناعات الدوائية مبيعات بقيمة مليار جنيه في سوق الدواء المصرية خلال عام 2021.

مرت «أسينو» بعدة مراحل إذ تأسست الشركة تحت اسم (Schweizerhall) في عام 1836 كأول مصنع منتج لملح الطعام بعد اكتشاف ملاحات، ثم تحول المصنع لإنتاج للكيماويات، ثم أضيفت خطوط إنتاج أخرى مختصة بالمنتجات النفطية والأغذية، كانت مبيعات الشركة بين الحربين العالميتين تتضمن منتجات من الكيمياويات وكذلك الحبوب والأعلاف والمعادن والمواد الخام الدوائية والأسمدة.

وقعت الشركة القابضة (ADQ) المملوكة لحكومة أبوظبي، العام الماضي، اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة «أسينو» السويسرية للأدوية، في صفقة لم يتم الإعلان عن قيمتها.

وبموجب الاتفاقية ستستحوذ القابضة الإماراتية على حصة 100% في شركة «أسينو» من مساهميها السابقين، وهم شركة «نوردك كابيتال» و«أفيستا كابيتال بارتنرز»، بحسب بيان صحفي للشركة السويسرية.

وقال فهد القاسم، المدير التنفيذي لمحفظة الصحة والدواء في الشركة القابضة إنَّ الهدف من الاستحواذ هو ضمان توفير الأدوية الأساسية بأسعار مناسبة وتقديم أصناف جديدة منها.

وأردجت «أسينو» كشركة تصنيع أدوية سويسرية مقرها في مدينة زيوريخ، ببورصة سويسرا عام 1994، إذ تعمل الشركة في سويسرا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وفي الدول التي تتحدث الإنجليزي في أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وروسيا، وأوكرانيا، ومنطقة رابطة الدول المستقلة، وتنتج الشركة أدوية تُستخدم في علاج أكثر من 20 من أمراض الجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية والمسكنات، وتدير الشركة فروع في أكثر من 90 دولة، ولديها 6 مصانع في سويسرا وإستونيا وأوكرانيا وجنوب أفريقيا.

كما استحوذت الشركة في عام 2011 على أعمال شركة الدواء الأمريكية «سيفالون» في الشرق الأوسط.

وكانت الشركة القابضة الإماراتية قد استحوذت في وقت سابق من هذا العام على شركة «آمون» للصناعات الدوائية، وشركة «فارماكس» التي تتخذ من دولة الإمارات مقرًا لها، والمتخصصة في تصنيع وتسويق الأدوية الجنيسة بأسعار مناسبة، كما قامت الشركة القابضة بشراء حصة أقلية في شركة «بيوكون بيولوجيكس» المحدودة في الهند والمتخصصة في تطوير وتصنيع وتسويق البدائل الحيوية عالية الجودة وتوفيرها بأسعار مناسبة في العديد من الأسواق العالمية.