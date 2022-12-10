«أسينو» للأدوية تحقق مبيعات بقيمة 299 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022

حققت شركة «أسينو» للأدوية مبيعات بقيمة 299 مليون جنيه، في سوق الدواء المصرية، خلال الربع الأول من عام 2022.

ووصلت مبيعات الشركة إلى مليار جنيه في سوق الدواء المصرية خلال عام 2021.

مرت الشركة بعدة مراحل إذ تأسست تحت اسم (Schweizerhall) في عام 1836 كأول مصنع منتج لملح الطعام بعد اكتشاف ملاحات، ثم تحول المصنع لإنتاج للكيماويات، ثم أضيفت خطوط إنتاج أخرى مختصة بالمنتجات النفطية والأغذية، كانت مبيعات الشركة بين الحربين العالميتين تتضمن منتجات من الكيمياويات وكذلك الحبوب والأعلاف والمعادن والمواد الخام الدوائية والأسمدة.

اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة «أسينو» السويسرية للأدوية

وقعت الشركة القابضة (ADQ) المملوكة لحكومة أبوظبي، العام الماضي، اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة «أسينو» السويسرية للأدوية، في صفقة لم يتم الإعلان عن قيمتها.

وبموجب الاتفاقية ستستحوذ القابضة الإماراتية على حصة 100% في شركة «أسينو» من مساهميها السابقين، وهم شركة «نوردك كابيتال» و«أفيستا كابيتال بارتنرز»، بحسب بيان صحفي للشركة السويسرية.

وأردجت «أسينو» كشركة تصنيع أدوية سويسرية مقرها في مدينة زيوريخ، ببورصة سويسرا عام 1994، إذ تعمل الشركة في سويسرا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

وتنتج الشركة أدوية تُستخدم في علاج أكثر من 20 من أمراض الجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية والمسكنات، وتدير الشركة فروع في أكثر من 90 دولة، ولديها 6 مصانع في سويسرا وإستونيا وأوكرانيا وجنوب أفريقيا.