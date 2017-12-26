أسيك للتعدين تكشف للبورصة أسباب خسائرها في 9 شهور

رجب عزالدين قالت شركة أسيك للتعدين "أسكوم"، إن خسائرها خلال التسعة أشهر الأولى من العام، تعود إلى بيع استثمارات بقيمة 105 ملايين جنيه. وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن شركتها التابعة "أسكوم بريشيوس ميتالز"، وقعت في مايو…

رجب عزالدين

قالت شركة أسيك للتعدين “أسكوم”، إن خسائرها خلال التسعة أشهر الأولى من العام، تعود إلى بيع استثمارات بقيمة 105 ملايين جنيه.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن شركتها التابعة “أسكوم بريشيوس ميتالز”، وقعت في مايو الماضي، اتفاقًا مع Allied Gold Crop، تستحوذ بموجبه الأخيرة على 64.46% من شركة تمتلكها أسيك للتعدين، متخصصة في التنقيب عن المعادن في إثيوبيا.

ومن المقرر إتمام هذه الصفقة، من خلال زيادة رأسمال شركة التنقيب تلك (APM Ethiopia)، على أن يتم سداد قيمة الزيادة على أقساط تتراوح من 18 لـ24 شهراً، ومن المفترض أن تحصل Allied على حقوق الإدارة بالكامل عقب إتمام صفقة الاستحواذ، وتقوم APM Ethiopia بتوجيه عائدات الصفقة لتطوير امتياز ديش ماونتين غرب إثيوبيا. وفقاً للبيان

وتابعت الشركة: “بموجت الاتفاق السابق أصبحت شركة APM Ethiopia المملوكة بنسبة 35.54% مدرجة ضمن بند استثمارات في شركات شقيقة، نتيجة فقد السيطرة عليها وتحولها إلى نفوذ مؤثر”.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة أسيك للتعدين، ارتفاع صافى خسائرها بنسبة 489%، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017، لتسجل 255.6 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 43.4 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.