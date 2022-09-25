«أسيك للتعدين» تقر خطة لشراء 3 ملايين سهم خزينة لدعم الورقة المالية المتداولة

أقرَّ مجلس إدارة شركة أسيك للتعدين “أسكوم” خطة لشراء 3 ملايين سهم خزينة لدعم سعر الورقة المالية المتداولة فى البورصة المصرية.

وقالت أسيك للتعدين، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، الأحد، إن عمليات شراء أسهم الخزينة ستتم خلال ثلاثة أشهر تبدأ من 28 سبتمبر، وتنتهى 27 ديسمبر المقبل.

ونوهت الشركة بأن تمويل عمليات شراء أسهم الخزينة سيكون من الموارد المالية الذاتية، متوقعة أثرًا إيجابيًّا على السهم خلال الفترة المقبلة.

وتتولى شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية مهامّ السمسار المنفذ لعلميات الشراء فى البورصة بنفس السعر المتداول لللسهم وقت الشراء.

أسيك للتعدين تلحق بعشرات الشركات المستخدمة لرخصة أسهم الخزينة

ولجأت عشرات الشركات المدرجة فى البورصة المصرية إلى شراء كميات من أسهم الخزينة منذ بدايات جائحة كورونا، فى إطار التسهيلات التى قدمتها الرقابة المالية للشركات لمواجهة تداعيات الجائحة.

ومن أبرز هذه الشركات جى بى أوتو ، بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للإسكان والتعمير، الشرقية للدخان، أوراسكوم للتنمية مصر، ماكرو جروب لمستحضرات الأدوية، ابن سينا فارما.

وأصدرت الرقابة المالية، فى مستهلّ مارس 2020، تعديلًا على أحكام التعامل على أسهم الخزينة، وإجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.

وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتي في إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية، وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.

وأصبحت الشركات المقيدة فى البورصة غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، التي كانت مقرَّرة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا، وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت أن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.

هيكل ملكية أسيك وخريطة أكبر المساهمين فوق الـ5%

أسيك للتعدين

تأسست أسيك للتعدين (أسكوم) “كشركة مساهمة مصرية”، وأدرجت فى البورصة المصرية اعتبارًا من 2006.

وتعمل الشركة فى مجال التنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها وتقطيعها بجميع الوسائل الآلية واليدوية، كما تعمل فى تشغيل وإدارة المناجم والمحاجر، وكذلك أعمال الاستيراد والوكالة التجارية للشركات المصرية والأجنبية بما يخدم أغراض الشركة.

ويبلغ رأسمال أسيك 550 مليون جنيه موزعًا على 55 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم. ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين القلعة للاستشارات المساهم الرئيسى، فاينانشيال هولدنج إنترناشونال، إضافة إلى آخرين.

ويرأس فايز حبيب عزيز جريس مجلس إدارة الشركة فى الوقت الحالى ممثلًا عن شركة القلعة المساهم الرئيسى.

وأظهر أحدث نتائج أعمال للشركة أسيك للتعدين، ارتفاعًا ملحوظًا فى خسائرها، خلال العام المالى الماضى 2021، رغم انتعاش إيراداتها إلى 937 مليون جنيه.

وكشفت نتائج الشركة المجمعة المرسلة للبورصة (8 مايو الماضى) ارتفاع صافى خسائرها إلى 90.8 مليون جنيه حتى ديسمبر 2021، مقابل خسائر بلغت 71.7 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

بينما ارتفعت إيراداتها إلى 937 مليون جنيه خلال العام الماضى 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 821 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

وكذلك ارتفعت تكاليف النشاط إلى 689 مليون جنيه خلال العام الماضى، مقارنة بتكاليف بلغت 653 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي

بينما أظهرت القوائم المستقلة للشركة للأم ارتفاع خسائرها إلى 252.8 مليون جنيه خلال العام الماضى مقارنة بخسائر بلغت 54.5 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

وارتفع نصيب السهم (الأساسى والمخفض) من الخسائر المجمعة للشركة إلى 1.5 جنيه بنهاية ديسمبر 2021،مقارنة بنصيب بلغ 1.3 جنيه للسهم بنهاية العام السابق 2020.