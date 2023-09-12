«أسيك للتعدين» تقرر شراء 251.6 ألف سهم خزينة بسعر 13.01 جنيه للسهم

وافق مجلس إدارة شركة أسيك للتعدين “أسكوم” على شراء 251.66 ألف سهم، تمثل 0.45% من أسهم الشركة بسعر 13.01جنيه للسهم.

وذلك خلال الفترة من 17 سبتمبر وحتى 21 سبتمبر الجاري، بهدف خلق سوق للسهم وخلق طلب إضافي لتدعيم سعر السهم في البورصة المصرية.

بذلك يرتفع رصيد أسهم خزينة أسيك للتعدين – أسكوم إلى 5.24 مليون سهم، تمثل 10% من أسهم الشركة، على أن يتم تمويل عملية الشراء من خلال الموارد الذاتية للشركة.

يذكر أن شركة أسيك للتعدين – أسكوم ، حققت خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، نموا في إجمالي الإيرادات بنحو 45.8%، لتصل إلى 934.98 مليون جنيه ، مقابل 641.21 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022.

وحققت أسيك للتعدين صافي أرباح بقيمة 42.86 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2023، مقابل صافي أرباح بقيمة 49.75 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022.