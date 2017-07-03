أسيك للتعدين تفصح عن موارد أرباح فروق العملة الضخمة

رجب عزالدين قالت شركة أسيك للتعدين "أسكوم"، إنها حققت أرباحًا من فروق أسعار صرف العملة بقيمة 254 مليون جنيه، أدرجت بالميزانية المجمعة للشركة في 31 مارس الماضي. وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية: "نتج هذا المبلغ من تقييم الرصيد المستحق بين شركتى إسكوم بريشيوس ميتالز إثيوبيا، وشركة إسكوم ل

رجب عزالدين

قالت شركة أسيك للتعدين “أسكوم”، إنها حققت أرباحًا من فروق أسعار صرف العملة بقيمة 254 مليون جنيه، أدرجت بالميزانية المجمعة للشركة في 31 مارس الماضي.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية: “نتج هذا المبلغ من تقييم الرصيد المستحق بين شركتى إسكوم بريشيوس ميتالز إثيوبيا، وشركة إسكوم للجيولوجيا والتعدين إثيوبيا، المملوكتين بالكامل للشركة البالغ قدرة 27.9 مليون دولار أمريكى في 31 مارس “.

وتابع البيان: ” حال عدم الأخذ في الاعتبار احتساب فرورق أسعار الصرف، فإن مبلغ صافي الخسارة في قائمة الدخل المجمع للشركة يبلغ خسارة قدرها 21.6 مليون جنيه”.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة تحولها للربحية بقيمة 232.4 مليون جنيه خلال الربع المنتهي 31 مارس الماضي، مقابل صافي خسارة قدرها 8.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

وأرسلت إدارة البورصة المصرية، في 30 يناير الماضى، خطابًا معممًا لكل الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، للاستفسار عن مدى تأثير سعر الصرف على نتائج أعمال الشركات.

وتتوالى على إدارة البورصة، منذ ذلك التاريخ بيانات وإفصاحات الشركات بخصوص التأثير السلبي والإيجابي، وحجمه وأثره على القوائم المالية.

ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر، وبورصة النيل، أكثر من 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين الذين لهم حق التعامل في السوق أكثر من 500 ألف مستثمر، لكن عدد المتعاملين الذين يتداولون مرة واحدة سنوياً على الأقل يبلغ ما بين 80 و100 ألف مستثمر.







