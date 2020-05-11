«أسيك للتعدين» تغير خطة إنفاق 80 مليون جنيه بسبب «كورونا»

أسيك للتعدين تفصح عن تغيير خطتها فى استخدام حصيلة اكتتاب زيادة رأس المال

أعلنت شركة أسيك للتعدين “أسكوم” تغيير خطتها لإنفاق 80 مليون جنيه تمثل حصيلة اكتتاب زيادة رأس المال الأخيرة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقالت أسيك للتعدين، فى إفصاح، للبورصة، اليوم الاثنين، إنها ستعيد توجيه مبلغ الاكتتاب فى سداد قروض ومستحقات للشركة القابضة.

ورفعت الشركة، نهاية العام الماضى، زيادة رأسمالها المصدر من 407 ملايين جنيه إلى 550 مليونًا، بزيادة قدرها 80 مليون جنيه.

وخططت الشركة، فى وقت سابق، لاستخدام حصيلة هذه الزيادة فى شراء معدلات وآلات لخطوط إنتاج جديدة بالشركات التابعة.

وقالت أسيك إن الظروف التى يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا أدّت إلى توقف حركة الاستيراد والتصدير بين الدول، وعدم تمكتها من شراء المعدات والآلات، وفقًا لخطتها السابقة.

أسيك تسدد قروضًا ومتأخرات مالية للشركة القابضة

وتشمل الخطة الجديدة لأسيك تسديد قرض للشركة القابضة بقيمة 45 مليون جنيه، إضافة إلى مستحقات جارية بقيمة 35 مليون جنيه، وفقًا للإفصاح.

وفتحت الشركة باب الاكتتاب فى زيادة رأسمالها، خلال الفترة من 19 أغسطس الماضى حتى 12 سبتمبر 2019، ثم فتحت مرحلة ثانية فى أكتوبر الماضى.

وموّلت الزيادة نقديًّا عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة من خلال إصدار 8 ملايين سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية بواقع 10 جنيهات للسهم الواحد.

وأدرجت أسهم الزيادة على قاعدة البيانات بالبورصة اعتبارًا من جلسة م الأحد 29 ديسمبر الماضى.

أسيك للتعدين تعاني التزامات مالية تصل إلى 603 ملايين جنيه

وتعاني شركة أسيك للتعدين “أسكوم” التزامات ضخمة تقع على كاهلها، فضلًا عن خسائر متراكمة نتجت بشكل أساسي عن الالتزامات المتداولة، وخسائر تابِعتها جلاسروك للعزل.

وتبلغ الالتزامات المتداولة المستحَقة على “أسكوم” وشركاتها التابعة 868 مليون جنيه، بجانب خسائر متراكمة سجلت حتى نهاية يونيو 2019 ما قيمته 603 ملايين جنيه، وفقًا للقوائم المالية المُجمعة للشركة في هذا التاريخ.

وأرجعت “أسكوم” هذه الالتزامات والخسائر بشكل أساسي إلى الالتزامات المتداولة المستحَقة على جلاسروك التابعة بقيمة 740 مليون جنيه، وخسائرها المتراكمة بقيمة 526 مليون جنيه.

وسجلت خسائر جلاسروك، خلال النصف الأول من العام الماضى، 35 مليون جنيه، في الوقت الذي لم تلتزم فيه بالوفاء بتعهداتها المالية التي تُمثل جزءًا كبيرًا من الالتزامات المالية المتداولة المستحَقة على أسكوم.

والالتزامات المتداولة هي تلك الالتزامات التي يستوجب سدادها خلال سنة واحدة أو أقل، ويتطلب الوفاء بها استخدام الأصول المتداولة أو اللجوء إلى خصوم متداولة جديدة.

تراجع خسائر الشركة إلى 52 مليون جنيه فى 2019

وأظهرت نتائج أعمال أسيك للتعدين تراجع خسائرها بنسبة 48.8% خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2019.

وكشفت النتائج المجمعة للشركة تسجيل خسائر بقيمة 52.57 مليون جنيه خلال 2019، مقارنة بخسائر بلغت 102.8 مليون خلال 2028.

وارتفعت ايرادات الشركة إلى 967 مليون جنيه خلال عام 2019، مقارنة بايرادات بلغت 950.6 مليون خلال 2018.

تأسست شركة أسيك للتعدين (أسكوم) “كشركة مساهمة مصرية”، وأدرجت فى البورصة المصرية اعتبارًا من 2006.

وتعمل الشركة فى مجال التنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها وتقطيعها بجميع الوسائل الآلية واليدوية.

كما تعمل فى تشغيل وإدارة المناجم والمحاجر وكذلك أعمال الاستيراد والوكالة التجارية للشركات المصرية والأجنبية بما يخدم أغراض الشركة.

ويتوزع هيكل ملكيتها بنسبة 54.74% للقلعة القابضة، و16.85% لفاينانشيال هولدنجز المحدودة، و28.41% لآحرين، وفقًا للقوائم المالية المُجمعة في يونيو 2019.