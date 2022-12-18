«أسيك للتعدين» تسجل تحولًا قياسيًا نحو الربحية بقيمة 136.4 مليون جنيه

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة أسيك للتعدين “أسكوم”، تحولًا قياسيًا نحو الربحية لتسجل 136.4 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضي، مقارنة بخسائر بلغت 38.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت قوائم أسيك للتعدين المجمعة المرسلة للبورصة الأحد، قفزة هائلة فى الإيرادات إلى 998.5 مليون جنيه خلال التسعة أشهر، مقارنة بإيرادات بلغت 687 مليون جنيه تقريبا خلال الفترة المقارنة من 2021.

كما ارتفعت تكاليف النشاط إلى 646 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها ، مقارنة بتكاليف بلغت 510 مليون جنيه تقريبا خلال الفترة المقارنة العام الماضى 2021.

فيما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم تسجيل خسائر بقيمة 46.8 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بأرباح بلغت 4.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

سهم أسيك للتعدين يسجل تحولا ربحيا قياسيا بقيمة 2.5 جنيه بنهاية سبتمبر

أسيك للتعدين

وتحول نصيب السهم الأساسى والمخفض من الأرباح المجمعة إلى الربحية بشكل قياسي ليسجل 2.5 جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقارنة بنصيب خسائر بلغ 0.6 جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

وتعد هذه النتائج إمتدادا للأداء المسجل خلال العام الماضي المنتهي ديسمبر 2021، و الذي انتعشت فيه إيرادات أسيك للتعدين أسكوم رغم تسجيلها خسائر نهائية.

أطهرت نتائج الشركة المجمعة المرسلة للبورصة آنذاك (8 مايو الماضى) ارتفاع إيراداتها إلى 937 مليون جنيه خلال 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 821 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

كما ارتفعت تكاليف النشاط إلى 689 مليون جنيه خلال العام الماضى، مقارنة بتكاليف بلغت 653 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي

بينما أظهرت القوائم المستقلة للشركة للأم ارتفاع خسائرها إلى 252.8 مليون جنيه خلال العام الماضى مقارنة بخسائر بلغت 54.5 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

وارتفع نصيب السهم (الأساسى والمخفض) من الخسائر المجمعة للشركة إلى 1.5 جنيه بنهاية ديسمبر 2021،مقارنة بنصيب بلغ 1.3 جنيه للسهم بنهاية العام السابق 2020.

هيكل ملكية أسيك وخريطة أكبر المساهمين فوق الـ5%

تأسست أسيك للتعدين (أسكوم) “كشركة مساهمة مصرية”، وأدرجت فى البورصة المصرية اعتبارًا من 2006.

وتعمل الشركة فى مجال التنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها وتقطيعها بجميع الوسائل الآلية واليدوية، كما تعمل فى تشغيل وإدارة المناجم والمحاجر، وكذلك أعمال الاستيراد والوكالة التجارية للشركات المصرية والأجنبية بما يخدم أغراض الشركة.

ويبلغ رأسمال أسيك 550 مليون جنيه موزعًا على 55 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم. ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين القلعة للاستشارات المساهم الرئيسى المستحوذ على نسبة 54%.

كما تستحوذ شركة فاينانشيال هولدنج إنترناشونال بنسبة 14.3%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة في البورصة تحت سقف الـ5%، وفقًا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 11 أكتوبر الماضى.

ويرأس فايز حبيب عزيز جريس مجلس إدارة الشركة فى الوقت الحالى ممثلًا عن شركة القلعة المساهم الرئيسى.

وأقرَّ مجلس إدارة الشركة في 25 سبتمبر الماضى خطة لشراء 3 ملايين سهم خزينة لدعم سعر الورقة المالية المتداولة فى البورصة المصرية خلال 3 أشهر تبدأ من 28 سبتمبر، وتنتهى 27 ديسمبر الجاري.

ونوهت الشركة بأن تمويل عمليات شراء أسهم الخزينة سيكون من الموارد المالية الذاتية، متوقعة أثرًا إيجابيًّا على السهم خلال الفترة المقبلة.

وتتولى شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية مهامّ السمسار المنفذ لعلميات الشراء فى البورصة بنفس السعر المتداول لللسهم وقت الشراء.