«أسيك للتعدين» تدخل المرحلة النهائية في مفاوضات توريد خط مواسير بتكلفة 3 ملايين دولار

أعلنت أسيك للتعدين “أسكوم” دخول شركتها التابعة “جلاسروك للعزل” في المرحلة النهائية لمفاوضات توريد خط إنتاج جديد لصناعة المواسير بتكلفة 3 ملايين دولار.

جاء ذلك فى إفصاح مرسل من أسيك للتعدين إلى إدارة البورصة المصرية الثلاثاء لبيان آخر تطورات ملف إضافة خط الانتاج الجديد المعلن عنه منذ ستة أشهر تقريبا.

وأفصحت أسيك فى 8 فبراير الماضى عن دراسة شركتها التابعة “جلاسروك للعزل” إضافة خط إنتاج جديد لصناعة مواسير الصوف الزجاجى بتكلفة استثمارية قدرها 3 ملايين دولار.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك، إن شركة جلاسروك تعكف على دراسة آلية تمويل هذا الخط لبدء الإنتاج خلال عام 2022.

وتستحوذ أسيك للتعدين على 93.6 % من أسهم جلاسروك للعزل التى تتحمل ثقل التزامات مالية متراكمة من خسائر ومديونيات على مدار سنوات ماضية.

أسيك للتعدين وافقت على خطة تسوية مديونية جلاسروك مع بنك مصر عام 2020

بنك مصر

ووافق مجلس إدارة الشركة فى ديسمبر قبل الماضى (2020) على خطة تسوية ديون على شركتها التابعة “جلاسروك للعزل”، عن طريق مبادلتها بأسهم لصالح بنك مصر.

وقالت أسكوم فى إفصاح للبورصة آنذاك (7 ديسمبر 2020) ، إن هذه التسوية ستتم عن طريق نقل حصة من أسهم شركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات التابعة إلى بنك مصر بالسعر العادل.

وبلغ سعر العادل لسهم أسكوم لتصنيع الكربونات حوالى 16.4 دولار، وفقا لدراسة أعدتها شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية واعتمدها مجلس الإدارة ساعتها.

وتجرى المبادلة عبر نقل 15% من أسهم تلك الشركة إلى بنك مصر بمبلغ 5.6 مليون دولار،يستخدم فى سداد جزء من مديوينة جلاسروك للعزل بقيمة 653 ألف دولار، 3 ملايين يورو، 25 مليون جنيه على التوالى.

وينص الاتفاق على وعد بإعادة شراء تلك الأسهم بنفس القيمة بدون أحد أدنى أو أعلى خلال خمس سنوات، على أن يحصل بنك مصر على 5% من الأرباح سنويا طوال فترة مبادلة الأسهم.

ارتفاع إيرادات أسيك السنوية إلى 937 مليون جنيه فى 2021

فايز جريس، رئيس مجلس الإدارة فى «أسيك»

وأظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة أسيك للتعدين، ارتفاعا محلوظا فى خسائرها خلال العام المالى الماضى 2021 رغم انتعاش إيراداتها إلى 937 مليون جنيه.

وكشفت نتائج الشركة المجمعة المرسلة للبورصة (8 مايو الماضى) ارتفاع صافى خسائرها إلى 90.8 مليون جنيه حتى ديسمبر 2021، مقابل خسائر بلغت 71.7 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

بينما ارتفعت إيراداتها إلى 937 مليون جنيه خلال العام الماضى 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 821 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

وكذلك ارتفعت تكاليف النشاط إلى 689 مليون جنيه خلال العام الماضى، مقارنة بتكاليف بلغت 653 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي

بينما أظهرت القوائم المستقلة للشركة للأم ارتفاع خسائرها إلى 252.8 مليون جنيه خلال العام الماضى مقارنة بخسائر بلغت 54.5 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

وارتفع نصيب السهم (الأساسى والمخفض) من الخسائر المجمعة للشركة إلى 1.5 جنيه بنهاية ديسمبر 2021،مقارنة بنصيب بلغ 1.3 جنيه للسهم بنهاية العام السابق 2020.

تأسست أسيك للتعدين (أسكوم) “كشركة مساهمة مصرية”، وأدرجت فى البورصة المصرية اعتبارًا من 2006.

وتعمل الشركة فى مجال التنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها وتقطيعها بجميع الوسائل الآلية واليدوية، كما تعمل فى تشغيل وإدارة المناجم والمحاجر وكذلك أعمال الاستيراد والوكالة التجارية للشركات المصرية والأجنبية بما يخدم أغراض الشركة.

ويبلغ رأسمال أسيك 550 مليون جنيه موزعا على 55 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم. ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين القلعة للاستشارات المساهم الرئيسى، فاينانشيال هولدنج انترناشونال ،إضافة إلى آخرون.

ويرأس فايز حبيب عزيز جريس مجلس إدارة الشركة فى الوقت الحالى ممثلا عن شركة القلعة المساهم الرئيسى.