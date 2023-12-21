«أسيك للتعدين» تحقق قفزة هائلة في الأرباح بنحو 1806%

أعلنت شركة أسيك للتعدين – أسكوم ، نتائجها القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وحققت أسيك للتعدين قفزة هائلة في الأرباح، بنحو 1806%، لتسجل 2.25 مليار جنيه، مقارنة بأرباح قيمتها 118.24 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 2022.

وتضمنت القوائم المالية المجمعة لشركة أسيك للتعدين تحقيق نموا في إجمالي الإيرادات بنحو 41.3%، لتسجل 1.41 مليار جنيه ، مقارنة بـ998.5 مليون جنيه.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة للشركة تحولها الربحية لتسجل 15.22 مليون جنيه، خلال 9 شهور، مقابل صافي خسائر بقيمة 55.21 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.