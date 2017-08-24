أسيك تبيع حصة الأغلبية فى شركتها التابعة بإثيوبيا

رجب عزالدين:أعلنت شركة أسيك للتعدين-أسكوم، عن توقيع اتفاق لبيع حصة الأغلبية فى ذراع التعدين فى إثيوبيا مقابل 14.5 مليون دولار.وأضافت الشركة - فى بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس - إننا وقعنا اتفاقية مع شركة allied gold corp تستحوذ بمقتضاها على 64.46% من أسهم شركة apm Ethiopia

رجب عزالدين:

أعلنت شركة أسيك للتعدين-أسكوم، عن توقيع اتفاق لبيع حصة الأغلبية فى ذراع التعدين فى إثيوبيا مقابل 14.5 مليون دولار.

وأضافت الشركة – فى بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس – إننا وقعنا اتفاقية مع شركة allied gold corp تستحوذ بمقتضاها على 64.46% من أسهم شركة apm Ethiopia المتخصصة فى التنقيب عن الخامات التعدينية، والمعادن الثمينة فى إثيوبيا، والمملوكة حاليا لشركة “أسكوم” وذلك فى صفقة تبلغ 14.5 مليون دولار أمريكى”.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ الصفقة من خلال زيادة رأسمال شركة “apm Ethiopia ” على أن يتم سداد قيمة الزيادة على أقساط تترواح من 18 إلى 24 شهرا وسوف تحصل شركة “allied ” على حقوق الإدارة بالكامل بعد إتمام الصفقة المذكورة.

ونوهت “أسكوم” إلى أن شركة apm Ethiopia ستقوم بتوجيه عائدات الصفقة بالكامل، لاستكمال أعمال الاستكشاف والتنقيب ودراسات الجدوى فى امتياز ديش ماونتين غرب إثيوبيا بعد استيفاء باقى اشتراطات وزارة الدولة الإثيوبية للمناجم والنفط والغاز الطبيعى.

تجدر الإشارة إلى أن شركة “أسيك ” للتعدين إحدى الشركات التابعة للقلعة بنسبة 54.74% من أسهمها، وتعمل “أسكوم” فى مجال التعدين والخدمات الجيولوجية وتنتشر مشروعاتها فى مصر والسودان والجزائر وإثيوبيا.

