أسوس تطرح لاب توب Zenbook 17 Fold OLED القابل للطي في مصر

طرحت شركة أسوس أول جهاز لاب توب قابل للطي تحت اسم ASUS Zenbook 17 Fold OLED في مصر بمقاس 17.3 بوصة.

يأتي ASUS Zenbook 17 Fold OLED مزودا بـ 6 أنماط مختلفة في جهاز واحد لتلبيه احتياجات المستخدمين المختلفة، بالإضافة إلى شاشة OLED التي تعمل باللمس ويمكن طيها إلى حجم مضغوط يبلغ 12.5 بوصة، كما يأتي جهاز Zenbook بمعالج Intel® Core ™ i7 من الجيل الثاني عشر.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إنها استطاعت تغطية ما يزيد عن 85% من احتياجات السوق في منطقتي القاهرة والإسكندرية عام 2022 وتسعى للانتشار والنمو في أسواق ومناطق أخرى متنوعة.

ولفتت ASUS إلى أنها تعاونت مع أكثر من 20 من صُناع المحتوى المصريين وهو ما يبرهن على الأهمية التي توليها لهم، مؤكدةً أنها ستواصل هذا النهج العام المقبل لتشجع المبدعين على عدم تقييد أفكارهم المبتكرة.

وأكدت ASUS أيضاً أن جيل الشباب من الفئات الرئيسية المُستهدفة التي تريد التواصل معهم خلال عام 2023 .

وفيما يتعلق بخطط الشركة طويلة الأجل، أكدت ASUS استمرارها في أن تكون نموذج لريادة الابتكار التكنولوجي في السوق المصرية، مع مزيد من التواجد والانتشار المحلي.

يشار إلى أن أسوس تعد واحدة من أكبر 3 علامات تجارية لأجهزة الكمبيوتر المحمولة الاستهلاكية في مصر منذ الربع الثالث من عام 2021 ، في الفوز هذا العام بحصة سوقية تتجاوز 5% على أساس سنوي.