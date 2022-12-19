«أسوس» تحملت جزءا من زيادات الأسعار عن المستهلك المحلى

قال أرون تساى، المدير الإقليمى لقسم المبيعات فى شركة «أسوس» العالمية بمنطقة الشرق الأوسط، إنها دعمت السوق المحلية خلال العام الحالى من خلال تحمل جزء من زيادة أسعار أجهزتها نيابة عن المستخدمين نتيجة تغير سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه أكثر من مرة.

وأوضح «تساى» لـ«المال» أن «أسوس» استأنفت نشاطها مرة أخرى فى مصر خلال عام 2019 بعد خروجها من السوق فى عام 2016 منوها بأن زيادة حجم الاستثمار مرهون بنمو حجم أعمالها سنويا وتعمل على دعم السوق ماليا للمنافسة على المراكز الثلاثة الأولى فى سوق أجهزة الحاسبات المحمولة .

ورأى أنه توجد فرص واعدة للشركة فى السوق المصرية رغم الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية المحيطة إلا أن التحديات الموجودة فى السوق المصرية تشبه باقى الدول .

وتابع إن الشركة تستحوذ على حصة سوقية تصل إلى %18 من مبيعات أجهزة اللاب توب فى مصر وفقا لإحصائيات مؤسستى الأبحاث التسويقية «IDC» و«gfk».

وعن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية، أكد أن شركته كان لديها مخزون إستراتيجى استطاعت تعويض النقص العالمى فى منتجاتها، كما أن أزمة نقص الرقائق فى طريقها إلى الحل الجذرى.

وقال إن شركته ملتزمة بتقديم منتجات تكنولوجية جديدة للعملاء وتمتلك فريقا من المصممين داخلها، لافتا إلى أنها تحتل المركز الأول عالميا فى مبيعات اللوحات الأم وكروت الجرافيك، بالإضافة إلى أجهزة الحاسبات المحمولة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادى .

وأوضح أن «أسوس» حصلت على 57156 جائزة منذ عام 2001 مقدرا إجمالى عدد موظفى الشركة عالميا بنحو 15.500 ألف وسجلت إيرادات بقيمة 19 مليار دولار خلال العام الماضى ، وتمتلك 1300 مركز دعم خدمة ، مبينا أن الشركة تمتلك 66 مكتبا حول العالم منها مكتب مصر.

فى سياق متصل، ألمح إلى أن شركته تحتل المركز الأول كأسرع العلامات التجارية نموا فى مبيعات أجهزة «النوت بوك» طبقا لبيانات مؤسستى الأبحاث التسويقية «IDC و GFK»، مبينا أن «أسوس» تتعامل مع أكثر من 300 محل داخل المولات التجارية بالسوق المصرية وتتيح ضمان لعملائها لمدة عامين على أجهزتها ضد عيوب الاستخدام تحت اسم «perfect warranty»، كما تقدم كذلك ضمانا دوليا منذ عام 2019 دون أى رسوم .

وأوضح ياسر المطراوي، مدير قنوات المبيعات بأسوس مصر أنها لديها تعاقدات مع ثلاثة وكلاء بالسوق المحلية هم “مترا” و”ريدنج توب” و”ماس” ويتولون تقديم خدمات الدعم الفنى والصيانة بالاتفاق مع مكتب الشركة التمثيلى فى مصر .

وتابع إن النسبة الكبيرة من أعمال الشركة تتمثل فى التوريد للمؤسسات وشركات القطاع الخاص والأفراد أما الجانب الحكومى فحصة الشركة فيه محدودة بعض الشيء إلا أنها تقوم من آن لآخر بتوريد بعض الأجهزة فى مشروعات حكومية بعضها تابع لبنك مصر وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة.