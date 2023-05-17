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أسوة بدور العبادة.. رياضة النواب تطالب المحافظين بإعفاء استثمارات الهيئات الشبابية من الرسوم

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وذلك أسوة بدور العبادة

أسوة بدور العبادة.. رياضة النواب تطالب المحافظين بإعفاء استثمارات الهيئات الشبابية من الرسوم
ياسمين فواز

ياسمين فواز

9:01 م, الأربعاء, 17 مايو 23

طالب الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، المحافظين بضرورة اعفاء المشروعات الاستثمارية من الرسوم ، وذلك أسوة بدور العبادة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الرياضة بمجلس النواب اليوم لمناقشة موازنة مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وذلك بحضور مصطفي عبدالمعين وكيل وزارة التخطيط ، وعدد من قيادات وزارة الشباب .

وعقب الدكتور محمود حسين ، علي شكاوي عدد من وكلاء الوزارة من من مبالغة المحافظين في الرسوم المفروضة علي المشروعات الاستثمارية ، بأن تلك المشروعات هدفها الاساسي رفع العبء عن ميزانية الدولة في دعم مراكز الشباب ، وهو ما يتطلب مرونة اكبر من المحافظين وعدم التعامل مع تلك المشروعات علي انها مصدر لتنمية مواردهم .

وأكد رئيس لجنة الشباب ، أن القيادة السياسية اعطت ملف الشباب اهمية خاصة واعطت توجيهات الحكومة بضرورة دعم الشباب ، وهو ما يتطلب من المحافظين ضرورة تحقيق الهدف السامي لتلك الهيئات الشبابية للحفاظ علي شبابنا وحمايتهم من براثن الادمان والافكار الهدامة .

ياسمين فواز

ياسمين فواز

9:01 م, الأربعاء, 17 مايو 23