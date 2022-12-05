أسوة بالعام الماضي.. زراعة النواب: ندعم الفلاحين للحصول على أسعار عادلة للقطن

أكدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب مواصلة متابعتها لأزمة تدني اسعار توريد القطن خلال الفترة المقبلة، حتى تنتهى تماما بعودة الأسعار العادلة للقطن أسوة بالعام الماضى، وتماشيا مع الظروف العالمية التى تسببت فى رفع أسعار كافة المحاصيل ومستلزمات الانتاج المطلوبة للزراعة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ، اليوم الاثنين برئاسة النائب هشام الحصرى، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تضرر زراع القطن بمحافظة الدقهلية من تدني أسعار توريده للشركات مقارنة بأسعار توريده العام الماضي رغم ارتفاع الأسعار العالمية مما يحمل الزراع بخسائر مالية.

وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ، أن جهود اللجنة فى مناقشة مشكلة تدنى اسعار توريد القطن، الشهر الماضى، أسفرت عن تحسن فى أسعار القطن خلال الفترة الأخيرة، وقيام الفلاحين بالتوريد، وأن اللجنة ستظل مساندة وداعمة للفلاح المصرى حتى يحصل على أعلى عائد ممكن من محصول القطن، وكافة حقوقه المشروعة، لاسيما فى ظل التحديات العالمية التى رفعت أسعار كافة المحاصيل عالميا.

وأوضح الحصرى، أن الفلاح المصرى يستحق منا كل الدعم، محذرا من سقوط الفلاح وتوقفه عن الزراعة والإنتاج، حيث يكون هناك تهديد للأمن الغذائى.

ووجه الحصرى خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم، الشكر للقيادة السياسية على اهتمامها بتطوير منظومة القطن فى مصر، مشيرا إلى أن الخطوات التى تم تنفيذها حتى الآن فى منظومة القطن الجديدة وتطوير مصانع الغزل والتنسيج تعد خطوات جيدة، فى طريق استعادة الريادة المصرية فى القطن، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة حجم الصادرات المصرية من الأقطان.

