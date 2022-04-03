أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة غدًا الإثنين على جميع المدن، وتسجل في القاهرة 32 للعظمى واسوان 41 للعظمى، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء.

كما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب البلاد، ومائل للبرودة ليلاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد أن تصل درجات الحرارة غدا في القاهرة 32 للعظمى و18 للصغرى، وشبين الكوم 31 للعظمى و17 للصغرى، ودمنهور 28 للعظمى و17 للصغرى، وبلطيم 25 للعظمى و16 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 30 للعظمى و15 للصغرى، ومطروح 23 للعظمى و16 للصغرى، والسلوم 30 للعظمى و15 للصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية ان درجات الحرارة غدا في شرم الشيخ 33 للعظمى و24 للصغرى، والغردقة 34 للعظمى و23 للصغرى، ومرسى علم 33 للعظمى و 22 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في الفيوم 38 للعظمى و17 للصغرى، وبني سويف 38 للعظمى و 17 للصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 15 للصغرى، وأسيوط 37 للعظمى و18 للصغرى.

درجة الحرارة فى السويس

وتصل درجة الحرارة في الإسماعيلية 33 للعظمى و16 للصغرى، والسويس 34 للعظمى و16 للصغرى، والعريش 28 للعظمى و14 للصغرى، ورفح 23 للعظمى و15 للصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة غدا في سوهاج 39 للعظمى و19 للصغرى، وقنا 39 للعظمى و19 للصغرى، والأقصر 40 للعظمى و20 للصغرى، وأسوان 41 للعظمى و21 للصغرى.

كما تعتدل حالتا البحر الأحمر والمتوسط بارتفاع أمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، وحركة رياح شمالية شرقية وشمالية غربية.

وتتوقع الأرصاد ارتفاع نسبة الرطوبة غدا على أغلب المدن وتسجل في القاهرة 86 للعظمى و30 للصغرى، والوجه البحري 88 للعظمى و35 للصغرى، والسواحل الشمالية الغربية 90 للعظمى و40 للصغرى.

كما تصل نسبة الرطوبة على جنوب سيناء 55 للعظمى و30 للصغرى، وشمال الصعيد 40 للعظمى و25 للصغرى، وجنوب الصعيد 30 للعظمى و15 للصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الإثنين على جميع المدن والأنحاء: