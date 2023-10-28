أسوان تطرح مول اللوتس للبيع بجلسة 14 نوفمبر

طرحت محافظة أسوان بيع مول اللوتس بالتجمع الأول بحي اللوتس بمنطقة العقاد في مزايدة بالمظاريف المغلقة، وفقا لمصادر مطلعة.

وأشارت إلى أنه من المقرر عقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم 14 نوفمبر المقبل، وذلك بقيمة تأمين مؤقت لدخول المزايدة بواقع مليون جنيه، وتأمين نهائي قدره 10% من قيمة البيع.

ويقع المول بمنطقة العقاد ويعمل كمول تجاري متعدد الاستخدامات ( تجاري – إداري) على أن يتم البيع بدون حصة في الأرض وتظل الارض ملكا خالصا لمحافظة أسوان.

كما تخضع العملية لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 639 لسنة 2019.

ويتكون المول من دور أرضي ودور علوي، كما يحتوي على 4 محلات مسطح 20 متر للمحل الواحد، و5 محلات مسطح 36 متر مربع محل الواحد، وكافيتريا بمسطح 47 مترا مربعا.

كما يشمل الدور العلوي وحدات ادارية مسطح 61 مترا مربعا للوحدة ووحدة ادارية بمسطح قدرها 103 متر مربع للوحدة.

وتصل مدة سريان العطاء الى 90 يوما من تاريخ فتح المظاريف الفنية، ولديوان عام محافظة اسوان الحق في طلب مد مدة سريان العطاء اذا ما اقتضت الضرورة ذلك، كما يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره أو تسليمه باليد بالعنوان الموضح بكراسة الشروط.

واشترطت محافظة أسوان في الشركات المتقدمة أن تكون ذات كفاية فنية وملاءة مالية لأخر 3 سنوات للشركة، وبالنسبة للشركات والمنشآت حديثة التأسيس يتم تقديم اخر مركز مالي معتمد من محاسب قانوني.

كما أكدت المحافظة على انه لا تختص محافظة أسوان أو الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسوان بأي من اجراءات الاشهار او التسجيل في الشهر العقاري وعلى المشتري القيام بذلك على نفقته الخاصة دون ادنى مسئولية عليهما.

كما يلتزم الراسي عليه المزاد بسداد جميع الضرائب بأنواعها التي تنشأ عن عملية البيع وبالأخص الضرائب العقارية والضريبة على القيمة المضافة وكافة القوانين السارية والتي ستصدر مستقبلا والتي تخص الضرائب بأنواعها دون الرجوع على المحافظة أو أي من وحداتها بأي من هذه المبالغ المستحقة أو التي ستستحق في هذا الشأن.

كما يلتزم الراسي عليه المزاد بتشطيب وتجهيز المول وكامل مشتملاته على نفقته الخاصة خلال أشهر من الاستلام، كما يلتزم الراسي عليه المزاد بالبدء في استغلال المول بكامل مشتملاته في الأنشطة المنصوص عليها بهذه الكراسة خلال تسعة أشهر من الاستلام.

كما يحظر على مقدمي العطاءات التقدم بالذات أو بالشراكة مع الغير بأكثر من عطاء لعملية واحدة، ما لم يكن المتقدم شريكا مع الغير بحصة لا تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء.

وفي أكتوبر الماضي، كان قد عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعاً لاستعراض الجهود المبذولة من أجهزة المحافظة لتوفير فرص عمل حقيقية مباشرة وغير مباشرة للشباب من خلال إستغلال المزايا النسبية وإستثمارها ضمن منظومة التطوير والتجميل الجارية على مراحل لفتح آفاق جديدة للتشغيل والإرتقاء بالخدمات المتنوعة.

وشهد الاجتماع آلية طرح المحلات والوحدات بمولات الذهب بميدان المحطة، وسوان 1 أمام إستاد أسوان الرياضى، وسوان 2 بالسيل الجديد، وأكتوبر إسكوير بفندق دار الشباب، وكذا المركز الطبي المتكامل بمول الصداقة الجديدة، وأيضاً الحديقة النباتية، وحى اللوتس، وغيرها من الأنشطة الأخرى.

وخلال الإجتماع شدد محافظ أسوان على أهمية زيادة مدد الإيجارات للمحلات، والوحدات الإدارية وغيرها ضمن المستهدف طرحهم بالمزاد العلنى وبنظام حق الإنتفاع بالمولات التجارية الجديدة بحيث لا يقل عن 10 سنوات فأكثر، مع التجديد فى حالة الإنتظام ليساهم ذلك فى تحقيق الإستقرار المالى والمعيشى للمستثمرين.

وأشار محافظ أسوان إلى أن طرح هذه المحلات والوحدات بعدد من المولات فى مواقع متعددة ومتميزة داخل مدن المحافظة سيعمل على زيادة المزايا التنافسية، والإرتقاء بالخدمات التجارية والترفيهية والسكنية، فضلاً عن الأنشطة المتنوعة التى تلبى إحتياجات هذه المناطق، وكشف اللواء أشرف عطية عن أن الخريطة الإستثمارية للأنشطة التجارية والخدمية والترفيهية ستشمل إقامة أكبر مول تجارى وترفيهى وسكنى بمدينة نصر النوبة بمساحة 3350 م2 سيتم طرح وحداته بالمزاد العلنى بنظام الإيجار التمليكى، ليتواكب ذلك مع طرح محلات بمبنى عمر أفندى بمدينة كوم أمبو ، وأخرى بسويقة مدينة دراو.

لافتاً إلى أنه سيتم أيضاً إقامة مدرسة أهلية للمراحل التعليمية المختلفة بحى اللوتس على مساحة 7 ألاف م2 لتوفير الخدمة التعليمية بجودة عالية، كما أنه سيتم طرح محلات مينى مول بنفس الحى، وكذا طرح محلات وبازارات بالحديقة النباتية، علاوة على طرح كافتيريا السوق السياحى بمساحة 1764 م2.